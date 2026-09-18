محافظ أسيوط: 3221 مستفيدًا من القافلة الطبية المجانية بالبداري وأبنوب

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، ختام فعاليات القافلة الطبية المجانية التي جرى تنفيذها بمركزي البداري وأبنوب خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري، بالتعاون بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، ودعم وصول الخدمات الطبية والعلاجية إلى الفئات الأكثر احتياجًا بمختلف القرى والمراكز.

توقيع الكشف الطبي على 3221 حالة

وأوضح المحافظ أن القافلة نجحت على مدار أيام عملها في توقيع الكشف الطبي على 3221 حالة في مختلف التخصصات، من بينها 1127 حالة بعيادات الرمد، حيث جرى صرف 479 نظارة طبية للمستحقين، بينما تبين احتياج 187 حالة إلى إجراء عمليات رمد، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للحالات والتقييمات الطبية.

وأضاف اللواء محمد علوان أن العيادات الشاملة بالقافلة استقبلت 2094 حالة، وأسفرت الفحوصات الطبية عن تحديد احتياج 85 حالة إلى إجراء عمليات جراحية، إلى جانب صرف الأدوية المقررة لجميع الحالات المستفيدة من خدمات القافلة، بما يسهم في توفير الرعاية الطبية اللازمة والتخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشاد محافظ أسيوط بالتعاون المثمر مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري، وما بذلته الفرق الطبية والمشاركون في أعمال القافلة من جهود لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين على مدار أيام تنفيذها، تحت إشراف محمد مصطفى إسماعيل، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومنسق عام القوافل الطبية والمجتمع المدني، مثمنًا ما شهدته القافلة من إقبال واستفادة من جانب المواطنين بمركزي البداري وأبنوب.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الطبية المتخصصة، لتنفيذ المزيد من القوافل الطبية المجانية، والوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات العلاجية.

وأكد محافظ أسيوط ضرورة مواصلة تنظيم القوافل الطبية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا، وتوفير أوجه الدعم اللازمة للحالات التي تستدعي تدخلات علاجية أو جراحية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مظلة الحماية والرعاية الصحية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.