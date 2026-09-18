روان العربي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس ناش للإسكواش 2026

واصلت روان العربى، المصنفة السابعة والأربعين عالميًا ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة كأس ناش للإسكواش 2026، بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في الدور ربع النهائي على منافستها هيا علي، المصنفة التاسعة والأربعين عالميًا، بنتيجة 0-3، بواقع نقاط 11- 8-11، 8- 11- ، 6 في مباراة استغرقت 28دقيقة.

بهذا الفوز، تتأهل روان العربى إلى المباراة نصف النهائية للبطولة، حيث من المقرر أن تواجه زينة زين، المصنفة السابعة والتسعين عالميًا، في لقاء حاسم يوم 19 سبتمبر ، الذي تسعى من خلاله إلى التتويج باللقب ومواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.