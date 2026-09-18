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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف إمام يفتح النار على تجربة جون إدوارد: الانفراد بالقرار مينفعش

أشرف إمام يفتح النار على تجربة جون إدوارد
أشرف إمام يفتح النار على تجربة جون إدوارد
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

تحدث أشرف إمام، نجل الراحل حمادة إمام، عن تقييمه لتجربة جون إدوارد مع نادي الزمالك، خلال تصريحات إعلامية مع الإعلامي هاني حتحوت، مؤكدًا أن التجربة شهدت بعض النجاحات، لكنه أبدى تحفظات على عدد من القرارات، خاصة فيما يتعلق بالصفقات واختيار المدربين.

وقال أشرف إمام: «فيها نجاح في بعض الحاجات، لكن 70% مش عاجباني طبعًا، الانفراد بالقرار في نادي الزمالك لوحده، مفيش حاجة اسمها كده، خصوصًا إن أنا معنديش إنجازات أو خبرات قبل كده عشان أقول إن أنت الوحيد اللي تقول كذا، وأنت الوحيد اللي تقول: أنا هجيب ده وهجيب ده».

وأضاف: «جبنا صفقات إحنا ما نعرفهاش خالص وعمرنا ما شفناها، جبنا لعيبة من فاركو إحنا عمرنا ما شفناهم، لقيناهم فجأة موجودين».

وتطرق نجل الراحل حمادة إمام إلى بعض القرارات الخاصة بقائمة الفريق، قائلًا: «طب ناخد طارق حامد يلعب ويغطي حتة الستة دي الموجودة؟ لا، ما يجيش طارق حامد، وبعد شوية قال طارق حامد هيبقى مساعد إداري. مشينا دونجا ليه؟ عشان فلوس، طب الناحية الفنية بتقول إيه؟ أنا اللي أخد القرار».

وفي المقابل، أكد أشرف إمام أنه لا يعارض تعيين جون إدوارد في الزمالك من الأساس، مشيرًا إلى أن هناك جوانب إيجابية في تجربته، أبرزها كثرة الصفقات التي أبرمها النادي.

وأوضح: «هو عمل حاجة كويسة، إنه اشترى شروة لعيبة كتير أوي لما ابتدينا السيزون، نادي الزمالك جاب لعيبة كتير جدًا».

وأضاف: «اشترينا كيلو لعيبة، فلما اشتريت لعيبة كتير قوي، ظهر لك 70% لعيبة معقولين وكويسين. دي الميزة اللي عملها جون إدوارد كويسة جدًا».

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من اللاعبين تم التعاقد معهم بمقابل مادي منخفض، قائلًا: «جاب لعيبة كلهم بأسعار رخيصة؛ 300 ألف و200 ألف دولار. اللعيبة كلها جعانة كورة».

وتابع: «جاب لعيبة، زي ما بيقولوا كده، عطشانين كورة وجعانين كورة. كلهم ستة من عشرة، وابتدى مستواهم يرتفع مع الوقت لغاية ما بقوا تمانية أو تسعة من عشرة».

وأكد أشرف إمام أن تتويج الزمالك ببطولة الدوري يُعد من أبرز النجاحات التي تحسب لجون إدوارد، قائلًا: «النتيجة في الآخر كانت إيه؟ إن إحنا خدنا الدوري، ودي حاجة كويسة جدًا تتحسبله. ما خدناش بطولة أفريقيا، اللي كانت أسهل من الدوري».

وفي المقابل، انتقد اختيارات جون إدوارد لبعض المدربين، قائلًا: «اختياره للمدربين، زي فيريرا مثلًا، سيئ جدًا جدًا. اختياره بعد كده للمدربين برضه: كابتن أحمد عبد الرؤوف، وبعدين كابتن معتمد جمال».

وشدد نجل حمادة إمام على ضرورة عدم انفراد شخص واحد بالقرارات داخل الزمالك، مؤكدًا: «لو كان استمر بالطريقة دي، اللي هو: أنا بس، وأنا اللي أجيب اللعيبة، وأنا اللي أقول كذا، وأنا ده أحسن لاعب وده لأ، مينفعش».

واختتم تصريحاته بطرح تساؤلات حول معايير اختيار بعض اللاعبين، خاصة القادمين من فاركو، قائلًا: «طب لعيبة فاركو اللي جت، جبتها بناءً على إيه؟ هل على خبرتك السابقة مع فاركو؟ طب هل لعيبة فاركو تنفع مع نادي الزمالك؟ طب إحنا لسه بنعاني لغاية دلوقتي إنهم مش عارفين يخشوا جوه التشكيل بتاع نادي الزمالك».

أشرف إمام حمادة إمام تجربة جون إدوارد مع نادي الزمالك الزمالك هاني حتحوت

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