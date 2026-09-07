أمين صندوق الزمالك يحسم الجدل حول جون إدوارد ويكشف المرشحين لخلافته

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عدم وجود خلاف شخصي مع جون إدوارد، موضحا أن رحيله جاء بسبب اختلاف في الرؤى وتصويب مسار العمل.

وأشار المندوه إلى أن التعاقد مع مدير فني أجنبي كان ضمن مطالب إدوارد، مؤكدا في الوقت نفسه تمسك الزمالك باستمرار معتمد جمال في منصبه.

وكشف عن ترشيح عدد من الأسماء المصرية لخلافة إدوارد في منصب المدير الرياضي، أبرزهم حسام الزناتي وأدهم جاسر، مشيرًا إلى أن تجربة المدير الرياضي مستمرة داخل الزمالك.

وأوضح أن المنصب لا يزال غير شائع في مصر، متوقعا زيادة الاهتمام به خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انتشار برامج ودبلومات الإدارة الرياضية التابعة لـ«FIFA».