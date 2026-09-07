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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام المندوه: الزمالك يضع التتويج بدوري أبطال أفريقيا على رأس أهدافه

حسام المندوه
حسام المندوه
رباب الهواري

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء يضع التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على رأس أهدافه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج إلى دعم جماهيره من أجل تحقيق هذا الطموح، إلى جانب تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المندوه، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، إن الزمالك قادر على المنافسة بقوة على لقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي.

إنجازات المجلس رغم التحديات

وأوضح أمين صندوق الزمالك أن المجلس الحالي نجح في تحقيق عدد من البطولات رغم الظروف الصعبة التي واجهها النادي، مشيرًا إلى أن الفريق توج بالدوري أربع مرات خلال آخر 20 عامًا، كان من بينها لقبان خلال فترة المجلس الحالي، بالإضافة إلى الفوز ببطولتي السوبر الأفريقي، من بينها بطولة خلال فترة تولي المجلس الحالي مسؤولية إدارة النادي.

وأضاف أن طموحات جماهير الزمالك تظل أكبر، وهو أمر طبيعي في ظل تطلعات النادي وجماهيره، مؤكدًا أن الجميع داخل المجلس يعمل ويجتهد من أجل تحقيق المزيد من البطولات.

لا خلاف حاد مع أحمد سليمان

وعن حقيقة وجود خلافات داخل مجلس الإدارة، خاصة مع أحمد سليمان، قال المندوه إن هناك اختلافًا في وجهات النظر، لكنه لا يصل إلى حد وجود خلاف حاد.

وأشار إلى أن سليمان يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويتواجد في النادي بصورة مستمرة، إلا أنه ليس على درجة كبيرة من الانسجام مع معظم أعضاء المجلس.

تطوير منشآت النادي وإنهاء القضايا الدولية

وتحدث المندوه عن جهود المجلس في تطوير ألعاب الصالات والمنشآت الرياضية، مؤكدًا تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها ملعب للكروكيه وملعب للهوكي وآخر للكرة الشاطئية، إلى جانب ملاعب كرة اليد وحمامات السباحة وتطوير صالة الجيم وغرفة خلع ملابس فريق كرة القدم وإطلاق راديو الزمالك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن النادي سيشهد تغييرًا كبيرًا عقب إغلاق آخر قضية دولية، موضحًا أن أعضاء الجمعية العمومية سيلاحظون نتائج هذا العمل تباعًا خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع بدء العمل في فرع النادي بمدينة أكتوبر.


 

الزمالك حسام المندوه اخبار الزمالك اخبار الرياضة

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