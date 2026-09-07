الزمالك: كل الاحترام والتقدير لجون إدوارد.. ولا علاقة له بأزمة بيزيرا

قال ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، إن الكابتن حسين السيد كان يلجأ إلى جون إدوارد وعبد الرحمن إسماعيل عند الحاجة إلى إنجاز أي أمر يتعلق بمهامه داخل النادي.

وشدد غريب خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، على أنه لا يجوز الزج باسم جون إدوارد في أي أمور تتعلق بأزمة تمرد خوان بيزيرا، مؤكدًا أن الأمر لا يمت إليه بصلة.

وأضاف: «لا يصح أن أذكر اسم جون إدوارد في أي شيء له علاقة بتمرد بيزيرا»، مشيرًا إلى كامل الاحترام والتقدير له، ومؤكدًا أن علاقته بالنادي انتهت بصورة محترمة.