محمد عبد الجليل: ربنا يكون في عون معتمد جمال اللي فيه مع الزمالك هيكبره 10 سنين

أعرب محمد عبد الجليل، لاعب الأهلي السابق، عن دعمه لمعتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، مؤكدًا أن المهمة التي يتولاها حاليًا داخل القلعة البيضاء ليست سهلة، في ظل الضغوط والتحديات التي تحيط بالفريق.

وقال عبد الجليل، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن معتمد جمال يستحق المساندة خلال الفترة الحالية، متمنيًا له التوفيق في مهمته مع الزمالك.

وأضاف أن الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، وما يواجهه المدير الفني من ضغوط ومسؤوليات، قد تمنحه خبرات كبيرة وتقدم عمره سنوات طويلة بسبب الضغوطات.