نزل 80 جنيها.. تفاصيل سعر الجنيه الذهب الآن

تراجع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات مساء اليوم الأحد 6-9-2026 علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يتراجع

فقد سعر الجنيه الذهب مقدار 80 جنيها في المتوسط مقارنة بما كان عليه أمس

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب 50.6 جنيها في المتوسط.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7228 جنيها للشراء و 7171 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6626 جنيها للشراء و 6573 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6325 جنيها للشراء و 6275 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 نحو 5421 جنيها للشراء و 5378 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.6 ألف جنيه للشراء و 50.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4430 دولار للشراء و 4429 دولار للبيع.