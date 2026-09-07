كمال درويش: مجلس الزمالك بدأ بشكل مثالي.. وخبرتي تؤهلني لإدارة شركة الكرة

أكد كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن مجلس إدارة البيضاء بدأ مهمته بشكل مثالي، مشيرًا إلى أن بعض القضايا الخاصة بالتمويل أثرت على النادي خلال الفترة الماضية.

وقال درويش في تصريحات خاصة عبر برنامج "مودرن سبورتس" تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة "modern mti" إن جون إدوارد لم يكن يتحمل الظروف التي مر بها نادي الزمالك، موضحًا أن العمل داخل النادي يحتاج إلى القدرة على التعامل مع الضغوط والتحديات المختلفة.

وأضاف رئيس الزمالك الأسبق أن خبرته الإدارية تسمح له بتولي مسؤولية إدارة شركة الكرة بنادي الزمالك، مؤكدًا امتلاكه الخبرات التي تؤهله للتعامل مع الملفات الخاصة بإدارة النشاط الكروي.

وأشار درويش إلى أن الألعاب الجماعية في نادي الزمالك لا تحقق أي دخل مالي، وهو ما يمثل تحديًا أمام النادي في ظل احتياجات هذه الألعاب ومتطلباتها المالية المستمرة.

وشدد على أهمية وجود منظومة إدارية ومالية قادرة على تحقيق الاستفادة الاقتصادية من مختلف أنشطة النادي، بما يساعد على توفير الموارد اللازمة واستمرار المنافسة على البطولات.