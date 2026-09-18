محافظ أسيوط يتفقد ميدان التجنيد بشارع جودة الأسدي بحي شرق بعد الانتهاء من تنفيذه بمشاركة مجتمعية

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، ميدان التجنيد بشارع جودة الأسدي بحي شرق مدينة أسيوط، عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال الميدان والمجسم المقام به، وذلك بحضور أبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق، والمهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والدكتور أحمد خشبة، المساهم في تنفيذ الأعمال من خلال المشاركة المجتمعية.

واطلع المحافظ على ما تم تنفيذه بالموقع، والذي يتضمن مجسمًا لجندي يرفع علم مصر، موجهًا بمراجعة الأعمال المحيطة بالميدان والتأكد من انتظام أعمال النظافة ورفع أي إشغالات قد تؤثر على حركة المواطنين والمركبات، مع الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال.

تحسين المشهد العام بالشوارع والميادين الرئيسية

وأوضح اللواء محمد علوان أن تنفيذ الميدان يأتي في إطار جهود المحافظة لتحسين المشهد العام بالشوارع والميادين الرئيسية، لافتًا إلى أهمية أن تتوافق أعمال التطوير والتجميل مع طبيعة الموقع واحتياجات المواطنين، مع مراعاة عدم التأثير على الحركة المرورية أو الاستخدام اليومي للشارع.

أهمية دعم المبادرات

وأشار المحافظ إلى أن المشاركة المجتمعية تمثل أحد أوجه التعاون الإيجابي بين الأجهزة التنفيذية وأبناء المحافظة، مؤكدًا أهمية دعم المبادرات التي تسهم في تنفيذ أعمال خدمية وتجميلية وفقًا للإمكانات المتاحة، وبما يحقق فائدة مباشرة للمواطنين.

ووجه اللواء محمد علوان رئيس حي شرق والجهات المعنية باستمرار متابعة الميدان والمنطقة المحيطة به، والاهتمام بأعمال النظافة ورفع الإشغالات، مع مراجعة أي ملاحظات تتعلق بالموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يضمن الحفاظ على الميدان وتحقيق السيولة المرورية بشارع جودة الأسدي.

وأعرب المحافظ عن تقديره للدكتور أحمد خشبة، للمساهمة في تنفيذ أعمال الميدان، مشيرًا إلى أن المحافظة تشجع المشاركة المجتمعية الجادة، وتعمل على تنسيق الجهود مع مختلف الجهات والأطراف للمساهمة في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمناطق والشوارع بمختلف أنحاء المحافظة.