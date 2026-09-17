مصرع سائق في حادث انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي أسيوط

لقي سائق مصرعه إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط قبلي كمين منفلوط بسبب اختلال عجلة القيادة.

تلقى اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية ببلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سير أعلى الطريق الصحراوي الغربي.

وعلى الفور انتقلت سيارة الأسعاف وضباط المباحث إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "محمود. أ . أ"42 عاما، سائق الميكروباص.

تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على الجثه بمشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة ورفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات على الطريق