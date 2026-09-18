أعاد القولون والطحال والكلية إلى البطن.. فريق طبي بجامعة أسيوط ينقذ مريضًا

نجح فريق طبي بقسم الجراحة العامة بالمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط في إجراء تدخل جراحي دقيق لمريض يبلغ من العمر 46 عامًا، كان يعاني من انتفاخ بالبطن وإمساك مزمن وصعوبة في التنفس، نتيجة ارتخاء شديد وتقبب بالحجاب الحاجز الأيسر.

القولون والطحال والكلية داخل التجويف الصدري

وأظهرت الفحوصات والأشعة المقطعية على الصدر والبطن وجود ارتخاء شديد وتقبب بالحجاب الحاجز الأيسر، مع انتقال القولون والطحال والكلية اليسرى إلى داخل التجويف الصدري، فضلًا عن انكماش شبه كامل للرئة اليسرى وانزياح المنصف إلى الجهة اليمنى، ما أثر بشكل واضح على وظائف التنفس.

فريق طبي متعدد التخصصات يتعامل مع الحالة المعقدة

وضم الفريق الطبي الدكتور أحمد محمد عبد الله، والدكتور أحمد عبده الديك، مدرسي قسم الجراحة العامة، والطبيب خالد حسان، مدرس مساعد بالقسم، والأطباء مصطفى فزاري، وأميرة سيد، وبيمن سليمان، ومينا مكرم، وديفيد ممدوح، أطباء مقيمين بالقسم.

إعادة أعضاء البطن إلى مكانها واستئصال الجزء المتضرر من القولون

واستدعت الحالة تدخلًا جراحيًا دقيقًا لإصلاح الارتخاء والتقبب الشديد بالحجاب الحاجز الأيسر، وإعادة الأعضاء التي انتقلت إلى التجويف الصدري إلى مواضعها الطبيعية داخل البطن، إلى جانب استئصال الجزء المتضرر من القولون واستئصال الطحال، مع تركيب أنبوبة صدرية للمريض.

نقل المريض للعناية المركزة بعد الجراحة

وعقب انتهاء التدخل الجراحي، نُقل المريض إلى وحدة العناية المركزة لاستكمال المتابعة والرعاية الطبية اللازمة، بمشاركة الطبيبة إسراء محمد، مدرس مساعد بالعناية المركزة.

المريض يغادر المستشفى بحالة مستقرة

وشهدت حالة المريض تحسنًا ملحوظًا عقب الجراحة، قبل أن يغادر المستشفى بحالة مستقرة، بعد استعادة الوضع التشريحي الطبيعي وتحسن حالته الصحية.

ويأتي هذا النجاح في إطار ما تقدمه مستشفيات جامعة أسيوط من خدمات طبية متقدمة، وما تبذله فرقها الطبية من جهود في التعامل مع الحالات المعقدة التي تتطلب تدخلات جراحية دقيقة، بما يسهم في توفير رعاية صحية متخصصة للمرضى بمحافظات صعيد مصر.