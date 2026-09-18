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آبل تشعل السوق.. أكثر من 7 ملايين طلب مسبق على iPhone 18 Pro
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تشعل السوق.. أكثر من 7 ملايين طلب مسبق على iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
شيماء عبد المنعم

رغم أن الطلبات المسبقة على هواتف iPhone 18 Pro في الولايات المتحدة ربما لم تكن بالمستوى المتوقع، فإن الوضع مختلف تماما في الصين، حيث تشير تقارير محلية إلى تسجيل أكثر من 7 ملايين طلب مسبق على طرازي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max عبر مختلف قنوات البيع.

وانطلقت الطلبات المسبقة على هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max مساء السبت 12 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي. 

ولم يستغرق الأمر سوى أقل من دقيقة حتى نفدت الوحدات المتاحة لدى متجر JD، رغم عدم معرفة العدد الذي كان المتجر قد وفره في الأساس، كما أفادت تقارير مماثلة بارتفاع الطلب لدى متاجر تجزئة أخرى.

وسجلت مبيعات الطلبات المسبقة لهاتفي iPhone 18 Pro وPro Max عبر منصة Tmall إيرادات تعادل ضعف ما حققه طرازا iPhone 17 Pro و17 Pro Max خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ومع ذلك، لا تعني مضاعفة الإيرادات بالضرورة مضاعفة عدد الوحدات المباعة، إذ ارتفعت أسعار طرازات Pro الجديدة في الصين بمقدار 1000 يوان صيني مقارنة بطرازات العام الماضي. 

ويبدأ سعر iPhone 18 Pro من 10 آلاف يوان، بينما يبدأ iPhone 18 Pro Max من 11 ألف يوان.

iPhone 18 Pro

ومن اللافت أن 60% من المشترين اختاروا iPhone 18 Pro بدلا من إصدار Pro Max، في تفضيل واضح للحجم الأخف وزنا، إذ يبلغ وزن iPhone 18 Pro نحو 211 جراما، مقابل 249 جراما لإصدار Pro Max، وعادة ما يحظى إصدار Pro Max بمبيعات أعلى.

أما اللون الجديد العنابي Burgundy، فلم يكن اختياره مفاجئا، إذ تصدر قائمة الألوان الأكثر طلبا. 

وتشير التقارير إلى أن السبب لا يقتصر على كونه اللون الرئيسي الجديد الذي تروج له آبل، بل إن اسم اللون باللغة الصينية يتشابه لفظيا مع كلمة تعني الازدهار، وهو ما قد يكون ساهم في شعبيته لدى المستهلكين الصينيين.

وبذلك، تبدو الطلبات المسبقة على سلسلة iPhone 18 Pro قوية بشكل لافت في السوق الصينية، مع استمرار الإقبال الكبير على هواتف آبل الرائدة رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بالجيل السابق.

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