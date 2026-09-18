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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف كواليس فيديو لشخص يطالب بضبطه بسبب أحكام قضائية ويدعي محاولة قتله

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح   -  
رامي المهدي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص مطالباً الأجهزة الأمنية بضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى عدد من الأحكام القضائية الصادرة ضده زاعماً قيام عدد من الأشخاص بمحاولة قتله لخلافات بينهم حول قطعة أرض زراعية بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عاطل "سبق اتهامه والحكم عليه بالحبس عامين فى قضايا " سرقة ، تبديد" – مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، وبمواجهته أقر بوجود شراكة بينه وآخر منذ 4 سنوات بإحدى المزارع المستأجرة الكائنة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة "دون تحرير ثمة عقود بينهما " وفى وقتٍ لاحق أبلغه شريكه بقيام مالكى المزرعة بزيادة القيمة الإيجارية لها ، وقام بتاريخ 21/ يوليو الماضى بإنهاء الشراكة معه وطرده من المزرعة ، ونفى ما جاء بالمقطع من إدعاءات وعلل قيامه بذلك للضغط على شريكه لإعادته معه فى الشراكة بالمزرعة ، وكسب تعاطف الحاصلين على أحكام قضائية ضده للتنازل عنها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية محاولة قتله أرض زراعية

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