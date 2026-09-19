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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أمن الغربية يحرر 254 مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

نفذت إدارة مرور الغربية، حملة ورصدت مخالفات متنوعة، على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة مركبات ودراجات مخالفة.

حملات مرورية 


كان اللواء رشاد فاروق مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد هانى عزيز مدير إدارة مرور الغربية بضبط 254 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

ردع مخالفين 


كما شملت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة  90 ألفا و590 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي غرامات فورية ردع مخالفين

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