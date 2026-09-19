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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يختبر ميزة جديدة لتسهيل البحث داخل محادثات آيفون

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

قد يصبح البحث داخل سجل محادثات واتساب على أجهزة آيفون أسهل قريبا، بعدما بدأ التطبيق اختبار اختصار جديد يتيح للمستخدمين الوصول مباشرة إلى أداة البحث داخل المحادثات والقنوات، دون الحاجة إلى مغادرة المحادثة أو فتح قائمة المعلومات الخاصة بها.

وبحسب موقع WABetaInfo، ظهرت الميزة في الإصدار 26.36.74 من تطبيق واتساب لأجهزة آيفون، والمتاح حاليا عبر متجر App Store.

زر بحث يظهر عند الحاجة
 

يظهر اختصار البحث بالقرب من الجزء العلوي من واجهة المحادثة عند التمرير إلى أعلى، أي أثناء استعراض الرسائل القديمة.

وبمجرد الضغط على الزر، يفعل واتساب أداة البحث الموجودة أصلا في التطبيق، ليتمكن المستخدم من كتابة كلمة أو عبارة والانتقال مباشرة بين النتائج المطابقة داخل المحادثة.

وعند العودة إلى أسفل المحادثة، يختفي زر البحث مرة أخرى، ما يعني أنه لن يشغل مساحة إضافية بشكل دائم داخل واجهة التطبيق.

في السابق، كان البحث عن رسالة محددة داخل محادثة على آيفون يتطلب الضغط على اسم جهة الاتصال أو المجموعة، ثم فتح صفحة معلومات المحادثة، واختيار خيار البحث، قبل العودة إلى المحادثة مع تفعيل وضع البحث.

زر البحث الجديد في واتساب

الميزة تصل أيضا إلى قنوات واتساب


ولا تقتصر الميزة الجديدة على المحادثات الفردية والمجموعات، إذ يضيف واتساب زر البحث نفسه إلى القنوات أيضا.

وقد يكون الاختصار أكثر فائدة داخل القنوات، التي يمكن أن تضم عددا هائلا من التحديثات، خصوصا القنوات التابعة للمؤسسات الإخبارية.

وبالتالي، سيتمكن المستخدم من العثور على رسالة أو تحديث محدد بسرعة أكبر، بدلًا من تصفح عدد كبير من المنشورات يدويا.

واتساب غير مكان زر البحث قبل إطلاق الميزة
 

وكان واتساب قد اختبر الاختصار لأول مرة في أغسطس الماضي، عندما وضع زر البحث في الجزء السفلي من واجهة التطبيق، قبل أن ينقله لاحقا إلى الجزء العلوي.

ووفقا لـWABetaInfo، بدأت الميزة بالوصول تدريجيا إلى بعض مستخدمي آيفون، ومن المتوقع أن يتوسع نطاق طرحها خلال الأسابيع المقبلة.

واتساب آيفون ميزة جديدة اختصار البحث على آيفون واتساب لأجهزة آيفون

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