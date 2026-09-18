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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خلل في iOS 27 يتسبب في تجمد بعض أجهزة آيفون.. وهذه طريقة استعادة الهاتف

آيفون
آيفون
شيماء عبد المنعم

بعد طرح نظام iOS 27، اكتشف بعض مستخدمي أجهزة آيفون خللا برمجيا يؤدي إلى تجمد الهاتف وتوقفه عن الاستجابة أثناء تشغيل أحدث إصدار من نظام تشغيل آبل.

والخبر الجيد أن تفعيل الخلل يتطلب تنفيذ سلسلة سريعة ومحددة من حركات السحب من الشاشة الرئيسية، ما يجعل حدوثه عن طريق الخطأ أمرا غير مرجح، كما أن استعادة الهاتف إلى العمل لا تتطلب سوى إجراء إعادة تشغيل إجباري.

ويوضح موقع 9to5Mac طريقة إعادة إنتاج المشكلة، تبدأ الخطوات من الشاشة الرئيسية، حيث يتعين على المستخدم السحب لأسفل من الزاوية العلوية اليسرى لفتح مركز الإشعارات.

وقبل اكتمال حركة فتح مركز الإشعارات، يجب السحب لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى لفتح مركز التحكم، وبعد ذلك، يتم إغلاق مركز التحكم والتحقق مما إذا كان الهاتف لا يزال يستجيب للمس.

إذا أصبح الجهاز غير مستجيب، فهذا يعني أنه تأثر بالخلل.

تحديث آيفون

إعادة تشغيل إجبارية تعيد آيفون إلى العمل
 

يمكن استعادة وظائف الهاتف من خلال إجراء إعادة تشغيل إجباري، وذلك بالضغط مرة واحدة على زر رفع مستوى الصوت، ثم الضغط مرة واحدة على زر خفض مستوى الصوت، وبعدها الضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي حتى يظهر شعار آبل.

وبمجرد ظهور شعار آبل، يبدأ الهاتف عملية إعادة التشغيل، ومن المفترض أن يعود إلى العمل والاستجابة بشكل طبيعي بعد اكتمالها.

وأشار التقرير إلى أن حالات التجمد المؤقت أو ما يعرف بـSoft Lock ليست ظاهرة جديدة في أنظمة iOS، إذ ظهرت مشكلات مشابهة في إصدارات مختلفة من النظام. 

ومع ذلك، يبدو أن الخلل الحالي من الأسهل نسبيا إعادة إنتاجه، لكنه لا يزال يتطلب تنفيذ خطوات محددة وبسرعة.

وبالنظر إلى تسلسل الحركات المطلوبة، يبدو أن حدوث المشكلة أثناء الاستخدام العادي عن طريق الخطأ أمر غير مرجح، خصوصا أن إعادة إنتاج الخلل بشكل متكرر قد تتطلب محاولتين أو ثلاث حتى عند محاولة تفعيله عمدا.

ولم تنجح محاولة إعادة إنتاج المشكلة على جهاز iPhone 17 كان يعمل بنظام iOS 26.7، ما يشير إلى ارتباط الخلل بالإصدار الأحدث من نظام تشغيل آبل.

خلل iOS 27 آيفون عطل آيفون تحديث آيفون Soft Lock

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