خلل في iOS 27 يتسبب بتعطيل أجهزة آيفون.. وحيلة بسيطة تعيدها للعمل

في اليوم نفسه الذي أطلقت فيه آبل Apple، الإصدار التجريبي الأول من iOS 27.2، وبعد أيام قليلة فقط من طرح الإصدار المستقر من iOS 27، اكتشف مستخدمو آيفون سلسلة من حركات السحب على الشاشة يمكنها التسبب في تجميد الجهاز مؤقتا.

وسرعان ما انتشرت الطريقة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث بدأ بعض المستخدمين في استخدامها للمزاح مع أصدقائهم من مالكي أجهزة آيفون، وخداعهم لتنفيذ الحركات التي تؤدي إلى تجميد أجهزتهم.

الخلل يقتصر على iOS 27 والإصدار التجريبي iOS 27.2



يبدو أن الخلل يعمل فقط على أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 27 أو الإصدار التجريبي iOS 27.2 Beta 1.

وتبدأ الحيلة من الشاشة الرئيسية، حيث يتعين على المستخدم السحب لأسفل من الزاوية العلوية اليسرى للشاشة لفتح مركز الإشعارات.

ويعد هذا الأسلوب هو الطريقة الجديدة للوصول إلى الإشعارات في iOS 27، بعدما أصبح السحب من منتصف الجزء العلوي للشاشة يفتح واجهة البحث أو Ask المدعومة بذكاء سيري.

ولتفعيل الخلل، يبدأ المستخدم بالسحب من أعلى اليسار كما لو كان يفتح مركز الإشعارات، ثم قبل الوصول إلى نهاية قائمة الإشعارات، ينتقل للسحب من الزاوية العلوية اليمنى، وهي الحركة المستخدمة لفتح مركز التحكم في iOS 27.

بعد فتح مركز التحكم وإغلاقه، يمكن معرفة ما إذا كان الجهاز قد تعرض للتجميد المؤقت من خلال محاولة التنقل بين الشاشات الرئيسية.

فإذا لم يستجب آيفون لعمليات السحب، أو لم تعد النقرات داخل التطبيقات المفتوحة تعمل، فهذا يعني أن الجهاز وقع في حالة تُعرف باسم Soft Lock، أي تجميد مؤقت للنظام دون توقف الجهاز بشكل دائم.

والخبر الجيد هو أن آيفون لا يظل عالقا في هذه الحالة، ويمكن إعادته إلى وضعه الطبيعي من خلال إعادة تشغيل إجبارية.

iOS 27

كيفية إعادة تشغيل آيفون المتجمد



إذا تأثر جهازك بهذا الخلل، يمكن استعادته باتباع الخطوات التالية:

- اضغط على زر رفع مستوى الصوت ثم حرره سريعا.

- اضغط على زر خفض مستوى الصوت ثم حرره سريعا.

- اضغط مطولا على الزر الجانبي حتى يظهر شعار آبل على الشاشة.

- بعد تنفيذ هذه الخطوات، سيعاد تشغيل الجهاز، ومن المفترض أن تعود جميع وظائفه إلى العمل بصورة طبيعية.

خلل يذكر بمشكلات سابقة في آيفون



مع انتشار هذه الحيلة على منصات التواصل الاجتماعي، من المتوقع أن تعمل آبل على معالجة الخلل نهائيا في تحديث قادم.

وتعيد هذه المشكلة إلى الأذهان حوادث مشابهة شهدتها أجهزة آيفون في السنوات الماضية، ففي عام 2015، انتشرت رسالة نصية معينة كان بإمكانها التسبب في تجميد أجهزة آيفون، واستغلها بعض المتنمرين عبر الإنترنت لإرسالها عمدا إلى مستخدمين آخرين وإيهامهم بأن أجهزتهم قد تعطلت.

وفي عام 2018، تسبب خلل غير مقصود في تحديث iOS 11.2.5 في تعطل بعض أجهزة آيفون عند استقبال حرف هندي محدد من لغة التيلجو عبر iMessage أو عند إدخاله في أحد حقول النص.