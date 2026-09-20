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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يضيف تصنيفات جديدة لتخصيص المحادثات على أندرويد

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

بدأ تطبيق واتساب طرح تصنيفات جديدة لمظاهر المحادثات على أجهزة أندرويد، لتوفير خيارات أوسع أمام المستخدمين لتخصيص شكل الدردشات.

ويأتي التحديث بخمسة تصنيفات جديدة للسمات، إلى جانب تصنيفات منفصلة للخلفيات، مع اختيار لون فقاعات الرسائل تلقائيا بما يتناسب مع كل تصميم لضمان وضوح النص.

وكانت واتساب قد أطلقت هذه المزايا على أجهزة آيفون، قبل أن تبدأ في نقل التجربة نفسها إلى أندرويد عبر الإصدار التجريبي الذي يحمل رقم 2.26.37.6 على أندرويد المتاح على متجر Google Play.

5 تصنيفات جديدة للسمات


تقدم واتساب مجموعة من التصنيفات التي تتيح للمستخدم اختيار التصميم المناسب للمحادثة، وتشمل:

- مميزة Featured: مجموعة من أبرز السمات المتاحة من التصنيفات المختلفة.

- طبيعي Nature: خلفيات مستوحاة من الطبيعة، مثل الصحارى والغابات والجبال والشواطئ.

- متحرك Live: خلفيات متحركة تتحرك ببطء في خلفية المحادثة.

- بسيطة Minimal: تصاميم بسيطة دون أنماط أو عناصر قد تشتت الانتباه.

- رسومات Doodle: نمط الرسومات الكلاسيكي المعروف في خلفيات واتساب.

خلفيات واتساب

تصنيفات منفصلة للخلفيات


لم تكتف واتساب بإضافة تصنيفات للسمات، بل خصصت أيضا قسما منفصلا للخلفيات، ما يسمح للمستخدم باختيار خلفية دون تطبيق سمة كاملة.

وتتضمن الخيارات الجديدة خلفيات زاهية ذات الألوان القوية، وخلفيات متدرجة الألوان التي تعتمد على تدرجات لونية ناعمة، إلى جانب إمكانية اختيار صورة من معرض الهاتف أو إنشاء خلفية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

خلفيات متحركة ولكن دون إزعاج


تضم فئة متحر خلفيات متحركة تتحرك ببطء في الخلفية، بهدف منح واجهة المحادثة مظهرا أكثر حيوية دون التأثير على وضوح الرسائل أو تشتيت المستخدم.

وستحمل هذه الخلفيات علامة صغيرة على صورها المصغرة لتمييزها بسهولة عن الخلفيات الثابتة.

واتساب يختار لون فقاعات الرسائل تلقائيا


ومن التحسينات الجديدة أن واتساب سيحدد لون فقاعات الرسائل تلقائيا وفقا للسمة والخلفية المستخدمة، لضمان بقاء النص واضحا مهما كان التصميم المختار.

ويمكن للمستخدم تغيير اللون يدويا إذا لم يكن راضيا عن الخيار الذي حدده التطبيق تلقائيا.

الطرح يبدأ لمستخدمي النسخة التجريبية


بدأت واتساب إتاحة المزايا الجديدة لبعض مستخدمي النسخة التجريبية على أندرويد، على أن يتوسع طرحها تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة.

وقد تصل الميزة أيضا إلى بعض مستخدمي الإصدار المستقر، لكن واتساب لم تكشف حتى الآن عن موعد محدد لإتاحتها لجميع مستخدمي أندرويد.

واتساب أندرويد سمات الدردشة تصميم المحادثة خلفيات واتساب

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