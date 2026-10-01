كيف تستخدم خرائط جوجل دون إنترنت؟.. إليك أبرز المزايا والقيود

تُتيح خرائط جوجل للمستخدمين تنزيل خرائط المناطق وحفظها على الهاتف لاستخدامها لاحقا دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، وهي ميزة مفيدة أثناء السفر أو في الأماكن التي تكون فيها تغطية الشبكة ضعيفة أو غير متاحة.



ولكن استخدام الخرائط دون اتصال يأتي مع بعض القيود، إذ لا تتوفر المعلومات الفورية مثل حالة الازدحام المروري، والتحويلات المقترحة، ومدى ازدحام الأماكن التجارية.

وتظل خاصية الملاحة خطوة بخطوة متاحة للسيارات داخل المنطقة التي تم تنزيل خريطتها، بينما لا تعمل بالطريقة نفسها مع وسائل النقل العام أو الدراجات أو المشي، كما لا تتوفر عمليات التكامل مع تطبيقات مشاركة الدراجات وخدمات طلب سيارات الأجرة.

وتظل نقاط الاهتمام ظاهرة على الخريطة، لكن المستخدم لن يتمكن من الاطلاع على التقييمات أو الصور أو صور عرض الشارع عند استخدام الخرائط دون اتصال.

خرائط جوجل

خرائط جوجل دون إنترنت.. ما الذي تحتفظ به؟



رغم القيود، تحتفظ الخرائط المحفوظة بقدر كبير من المعلومات التي قد تكون مفيدة أثناء التنقل، خصوصا في حال انقطاع الإنترنت أو السفر إلى مناطق لا تتوفر فيها تغطية الشبكة.

كما يمكن أن تكون الميزة مفيدة للمسافرين الذين يرغبون في تقليل استهلاك بيانات الهاتف أو تجنب تكاليف شرائح eSIM أثناء السفر.

وتختلف مساحة الخريطة التي يتم تنزيلها بحسب المنطقة، إذ قد تستهلك بضعة ميجابايت فقط عند تنزيل منطقة محدودة، بينما يمكن أن تصل إلى عدة جيجابايت عند اختيار نطاق جغرافي واسع.

كيف تحفظ خريطة لاستخدامها دون إنترنت؟



يمكن للمستخدم البحث عن مدينة أو منطقة داخل تطبيق خرائط جوجل، ثم التمرير في شريط المعلومات الموجود أعلى الشاشة واختيار “المزيد” ثم "تنزيل خريطة بلا اتصال".

ويمكن أيضا الوصول إلى الخرائط المحفوظة من خلال الضغط على صورة الحساب داخل التطبيق، ثم اختيار “الخرائط بلا اتصال” لإدارة الخرائط الموجودة أو إضافة خرائط جديدة.

وعند استخدام Android Auto أو Apple CarPlay، يمكن إدخال نقطة الانطلاق والوجهة ضمن منطقة تم تنزيل خريطتها مسبقا للحصول على إرشادات القيادة خطوة بخطوة دون اتصال بالإنترنت.

كما تظل بعض خيارات المسارات متاحة دون اتصال، مثل تجنب الطرق المدفوعة أو الطرق السريعة، إضافة إلى اختيار المسارات ذات الأولوية للمركبات التي تقل أكثر من شخص، ولكن أوقات الوصول المعروضة تكون تقديرية، ولا تعتمد على بيانات الازدحام الفعلية في الوقت الحقيقي.

ما المعلومات التي يمكنك الوصول إليها دون إنترنت؟



حتى عند استخدام الخرائط دون اتصال، يمكن البحث عن العديد من نقاط الاهتمام والاطلاع على العنوان ورقم الهاتف وساعات العمل المنشورة حديثا.

كما تعرض جوجل متوسط التقييم بالنجوم من أصل خمسة، إلى جانب عدد التقييمات المتاحة.

ويمكن للمستخدم أيضا حفظ مواقع محددة للرجوع إليها لاحقا، وإضافة ملاحظات إلى المواقع المحفوظة أثناء الاتصال بالإنترنت، مثل معلومات عن المطاعم التي توفر خيارات غذائية معينة أو أسعار تذاكر الدخول إلى الأماكن السياحية.