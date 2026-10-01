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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق Gemini 4 Argon.. نموذج ذكاء اصطناعي جديد يركز على الأمن السيبراني

Gemini
Gemini
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة ألفابت، الشركة الأم لـ جوجل Google، إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم Gemini 4 Argon، صمم لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام، من بينها البرمجة والبحث والكتابة، مع تركيز خاص على الأمن السيبراني.

وبحسب جوجل، يتميز النموذج بقدرات متقدمة في مجال الأمن السيبراني، إلا أن إطلاقه يقتصر في الوقت الحالي على مجموعة مختارة من شركاء الشركة في قطاع الأمن، ضمن برنامج Fairwind، وهو مبادرة أطلقتها جوجل في مجال الأمن.

وتقول الشركة إن Argon درب خصيصا لتنفيذ مهام الأمن السيبراني الدفاعية، ويمكنه “اكتشاف الثغرات الأمنية الخطيرة والتحقق منها وإصلاحها بشكل مستقل”.

قدرات في البرمجة والهندسة
 

ولا تقتصر قدرات Argon على الأمن السيبراني؛ إذ تشير جوجل إلى أنه يتمتع بأداء قوي في البرمجة والهندسة، وأن موظفي الشركة بدأوا بالفعل في استخدامه في أعمالهم اليومية، بما في ذلك اكتشاف أخطاء البرمجيات وإصلاحها وترحيل قواعد الشيفرات البرمجية.

كما تبرز جوجل قدرة النموذج على تحليل المحتوى المرئي، سواء تعلق الأمر بمراجعة محتوى مقاطع فيديو طويلة أو تحليل الرسوم البيانية والمخططات.

وقالت الشركة في منشور عبر مدونتها إن Argon صمم للحفاظ على قدرات استدلال عميقة أثناء التعامل مع مهام معقدة تمتد على مراحل زمنية طويلة، معتبرة أن النموذج “يغير بصورة جوهرية الطريقة التي نعمل ونبني بها المنتجات داخل جوجل”.

Gemini 4 Argon

سباق جديد بين عمالقة الذكاء الاصطناعي


يأتي إطلاق Argon في وقت تتسابق فيه مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى لتطوير نماذج أكثر قوة، في محاولة للتفوق على المنافسين، في الوقت الذي تحذر فيه الشركات نفسها من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي إذا خرج عن السيطرة.

وكانت OpenAI قد أطلقت مؤخرا نموذج Astra، ووصفته بأنه أقوى نماذجها حتى الآن، بينما كشفت أنثروبيك في وقت سابق من العام عن نموذج Fable مستخدمة خطابا مشابها للترويج لقدراته.

وتسعى الشركات إلى إبراز تفوق نماذجها عبر اختبارات ومعايير أداء مختلفة، وفي منشورها، قالت جوجل إن Argon حقق نتائج أعلى بفارق ملحوظ من GPT-6 Astra التابع لـOpenAI، إلى جانب نماذج Fable وOpus من أنثروبيك، عبر مجموعة متنوعة من اختبارات قياس أداء الذكاء الاصطناعي.

واستشهدت جوجل ببيانات شركة Vals المتخصصة في تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، والتي تشير، بحسب جوجل، إلى أن Argon يحتل حاليا صدارة مؤشر الشركة لأداء نماذج الذكاء الاصطناعي.

Gemini يعزز موقع جوجل في سباق الذكاء الاصطناعي
 

وبعد أن اعتبرت جوجل لفترة متأخرة عن بعض منافسيها في سباق الذكاء الاصطناعي، حققت الشركة نجاحا ملحوظا مؤخرا مع سلسلة Gemini.

وأعلنت جوجل في أغسطس أن تطبيق Gemini تجاوز مليار مستخدم شهريا، وهو رقم يضعه في منافسة مباشرة مع OpenAI، التي أعلنت بدورها مؤخرا وصول ChatGPT إلى مليار مستخدم شهريا.

ذكاء اصطناعي جوجل Gemini 4 Argon الأمن السيبراني

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