جوجل توضح طريقة عمل الماوس السحري في لابتوب جوجل بوك بدون اشتراكات .. فيديو

حسمت شركة جوجل الجدل المثار حول أجهزة «جوجل بوك» الجديدة؛ بعد مخاوف انتشرت بين المستخدمين بشأن فرض رسوم شهرية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، أو انتهاك خصوصية شاشاتهم أثناء العمل.

تصريحات رسمية تنهي القلق

جاء التوضيح عبر تصريحات رسمية للمدير العام في جوجل، ألكسندر كوشر، خلال استضافته في بودكاست "Android Faithful"، ونقلها موقع Chrome Unboxed.

وأكد كوشر أن الميزات الأساسية المدمجة في النظام ستظل مجانية تماماً مدى الحياة، ولن تتوقف بعد انتهاء الفترة التجريبية.

أدوات مجانية مدى الحياة في أجهزة جوجل بوك

يحصل المشتري عند اقتناء الجهاز على اشتراك مجاني لمدة 12 شهرًا في خدمة "Google AI Pro"، والتي تبلغ قيمتها قرابة 240 دولارًا وتمنح مساحة تخزين سحابية 5 تيرابايت.

ومع اقتراب الشهر الثالث عشر، خشي البعض من إغلاق الميزات وطلب اشتراك مالي للاستمرار.

وأوضح كوشر أن هذا لن يحدث؛ فالأدوات المدمجة داخل نظام التشغيل نفسه ستبقى مجانية للأبد دون دفع أي مليم.

وتشمل هذه الأدوات ميزة "المؤشر السحري" (Magic Pointer)، وأداة "رامبلر" (Rambler) لتسجيل الصوت وتحويله إلى ملاحظات منظمة، وتطبيق "Create My Widget"، والمساعد الذكي العام للجهاز.

وفي المقابل، يقتصر الاشتراك المدفوع بعد نهاية العام الأول على المهام المعقدة جدًا داخل تطبيق "Gemini" المستقل، مثل قراءة الملفات الضخمة وتوليد الوسائط المتطورة.

كيف تحمي ميزة «المؤشر السحري» خصوصيتك؟

تعتمد ميزة "المؤشر السحري" على الإشارة إلى أي شيء تراه أمامك على الشاشة لتحليله فورًا.

وأثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كان الجهاز يصور الشاشة باستمرار ويرسلها إلى خوادم جوجل.

وأكد المسؤول أن فحص العناصر يجري بالكامل داخل معالج الجهاز نفسه دون اتصال بالإنترنت؛ فالجهاز يتعرف محليًا على مكان الزر أو الصورة أو نص الرسالة دون إرسال لقطات شاشة إلى سحابة جوجل، ولا تنتقل أي بيانات إلى الإنترنت إلا إذا ضغطت بنفسك وطلبت من الذكاء الاصطناعي تلخيص المحتوى أو فحصه.

سر حركة الماوس اليومية

كشف كوشر عن معلومة طريفة ومهمة؛ حيث لاحظت أبحاث جوجل أن المستخدم يحرك مؤشر الفأرة مسافة تعادل نحو ميل كامل (حوالي 1.6 كيلومتر) يوميًا أثناء عمله المعتاد.

واستغل مهندسو الشركة هذه الملاحظة؛ لربط الذكاء الاصطناعي بحركة الفأرة مباشرة؛ لأنها تعبر بدقة عن المكان الذي يركز فيه نظره، بدلاً من اللجوء إلى مراقبة الشاشة بشكل مستمر ومزعج.

وتستعد شركات كبرى مثل إيسر، وأسوس، وديل، وإتش بي، ولينوفو لإطلاق هذه الأجهزة في الأسواق رسميًا بدءًا من 4 أكتوبر المقبل.