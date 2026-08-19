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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط 141 بطاقة تموينية و30 جوال دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا

بطاقات تموينية مضبوطة
بطاقات تموينية مضبوطة
يوسف رجب

​شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، تحت إشراف حسن القط وكيل وزارة التموين، حملة رقابية مفاجئة استهدفت المنافذ والبدالين التموينيين بنطاق مركز قفط، أسفرت عن ضبط أحد التجار لقيامه بتجميع 141 بطاقة تموينية داخل المنفذ، كما ضبط بحوزته 15 كرتونة زيت تمويني مدعم قام بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء.

​كما نجحت الحملة خلال جولتها التفتيشية بالمركز في ضبط تاجر آخر بحوزته 30 جوال دقيق بلدي مدعم، قام بتجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوداء والتربح منها بصورة مخالفة.

​وأشار حسن القط، وكيل  وزارة التموين بقنا، إلى أنه تم التحفظ على البطاقات التموينية والمضبوطات من الزيت والدقيق المدعم، وحررت المحاضر اللازمة ضد المخالفين، لإحالتهم إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
 

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بإحكام الرقابة الميدانية والتموينية على كافة المنافذ والبدالين التموينيين والمخابز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة.

كما أكد محافظ قنا، ضرورة ملاحقة القائمين على تجميع البطاقات التموينية أو المتاجرة بالمقررات الاستراتيجية بالسوق السوداء، ضماناً لوصول الدعم إلى مستحقيه وفرض هيبة القانون.

قنا تموين قنا جوال دقيق مدعم مديرية التموين مركز قفط السوق السوداء أخبار قنا

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