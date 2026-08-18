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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا: انتهاء رصف طريق مدخل المراشدة حتى معدية دشنا بطول 3.5 كم| صور

رصف طريق المراشدة
رصف طريق المراشدة
يوسف رجب

أكد اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، انتهاء أعمال الرصف بطريق مدخل المراشدة حتى معدية دشنا بطول 3.5 كم، بمركز الوقف، والذي يخدم 50 ألف نسمة من أهالي المنطقة، ويساهم في تحسين حركة الانتقال وربط المراشدة بالمناطق المجاورة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير ورفع كفاءة الطرق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن أعمال الرصف تأتي في إطار الاهتمام بتطوير البنية التحتية، وتيسير حركة المواطنين والمركبات، وتحقيق السيولة المرورية.

وأضاف الببلاوى، أن رصف الطرق يساهم في تحسين جودة الحياة لأهالي القرى والمناطق المستفيدة من مشروعات الرصف، كما أن أعمال تطوير الطرق تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، والربط بين القرى والمناطق الحيوية.

وأكد محافظ قنا، ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة خلال تنفيذ الأعمال، وسرعة الانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين، ويدعم حركة التنقل بين المناطق.

وفي السياق ذاته، تابع محمد مغربي، نائب رئيس المركز، حركة السير على طول مدخل المراشدة حتى معدية دشنا، عقب الانتهاء من رصف الطريق، مع التوجيه بالالتزام الكامل بجميع معايير الجودة والسلامة المهنية، وضمان المتابعة الميدانية المستمرة للحفاظ على كفاءة الطرق وتسهيل التنقل بين مراكز وقرى المحافظة.

قنا رفع كفاءة الطرق المراشدة معدية دشنا مركز الوقف أخبار قنا

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