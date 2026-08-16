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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تهدف لدعم الرواد.. رئيس جامعة قنا يتفقد تجهيزات وحدة خدمات تطوير الأعمال

وحدة خدمات تطوير الأعمال
وحدة خدمات تطوير الأعمال
يوسف رجب

أجرى الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، عدة جولات تفقدية لمتابعة سير الأعمال الإنشائية بوحدة خدمات تطوير الأعمال، والوقوف على معدلات الإنجاز، موجهًا بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ومراعاة جودة التنفيذ، بما يسهم في سرعة دخول الوحدة حيز التشغيل والاستفادة من خدماتها في دعم منظومة ريادة الأعمال والتنمية بمحافظة قنا.
 

وأشار رئيس جامعة قنا، إلى أن تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بـوحدة خدمات تطوير الأعمال، يُنفذ بالتعاون مع مؤسسة إنروت للتنمية، في إطار حرص الجامعة على تعزيز دورها في دعم ريادة الأعمال والابتكار، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل.

وأوضح عكاوى، أن وحدة خدمات تطوير الأعمال تستهدف تقديم مجموعة من البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية التي تسهم في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات بالمجتمع المحلي، إلى جانب توفير بيئة داعمة للابتكار وتطوير الأفكار والمشروعات الناشئة.

وأضاف رئيس جامعة قنا، كما تتيح الوحدة المجال أمام الباحثين وطلاب الدراسات العليا للاستفادة من نتائج أبحاثهم وتوظيفها في مشروعات تطبيقية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحويل المعرفة والبحث العلمي إلى حلول ومنتجات تخدم المجتمع، وتدعم جهود التنمية المستدامة.
 

وأكد عكاوي، بأن وحدة خدمات تطوير الأعمال تمثل إضافة مهمة لمنظومة دعم ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة، ومن المنتظر أن يكون لها دور كبير في دعم التنمية والتمكين الاقتصادي لشباب محافظة قنا، إلى جانب دعم التكتلات الاقتصادية والمشروعات التي تتميز بها المحافظة، بما يعزز فرص التشغيل ويخلق قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة.

قنا جامعة قنا خدمات تطوير الأعمال منظومة ريادة الأعمال دعم التكتلات الاقتصادية أخبار قنا

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