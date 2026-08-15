تعرف على أماكنها..ننشر أماكن توافر اللقاحات والأمصال بمستشفيات ووحدات قنا

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة الإعلان عن أماكن اللقاحات والأمصال الموجودة بالمستشفيات والوحدات الصحية، لضمان معرفة الأهالي أماكن تواجدها لسرعة الوصول إليها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة في الحالات الطارئة.

وأشار الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن نشر أماكن تواجد اللقاحات والأمصال على مستوى محافظة قنا، يأتى في إطار حرص المديرية على توفير الخدمات الوقائية للمواطنين، وتيسير حصولهم على اللقاحات والأمصال اللازمة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، توافر العديد من اللقاحات والأمصال، تشمل لقاح الكلب، ومصل رابيشيلد للعقر شديد الخطورة، ومصل الثعبان، والتيتانوس الثنائي للكبار، ومصل العقرب، ومصل التيتانوس بتركيز 1500 وحدة دولية.

وأكد نبيل، ضرورة التوجه إلى أقرب جهة صحية من الجهات المحددة، للحصول على اللقاح أو المصل وفقًا للإجراءات الطبية المتبعة وتحت إشراف الفرق الطبية المختصة، لضمان تقديم الخدمة العلاجية بأعلى معايير الأمان والسلامة الصحية للمواطنين.

وفيما يلي بيان بأماكن تواجد الأمصال واللقاحات:-

