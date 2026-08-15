محافظ قنا يبحث ترفيق المنطقة الحرفية بنقادة لدعم الصناعات الصغيرة

ناقش اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أعمال توصيل المرافق للمنطقة الحرفية بنقادة، واحتياجاتها من شبكات المرافق والخدمات الأساسية، وحصر عدد الوحدات الحالية والمستقبلية بالمنطقة، وتحديد نوع الاستخدام لكل وحدة، وربطها باحتياجات أعمال الترفيق، بما يعزز نقاط الربط بين مختلف المرافق والخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بالديوان العام، لمناقشة سبل ترفيق المنطقة الحرفية بمدينة نقادة، بحضور الدكتور محمد عبد العليم فهمي، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية، وممثلي شركات الغاز، والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، في إطار جهود المحافظة لدعم المناطق الحرفية، وتوفير البنية التحتية اللازمة، بما يسهم في تحسين بيئة العمل، ودعم الحرفيين.



وأكد الببلاوي، بأن إنشاء المنطقة الحرفية سيتم على مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى جميع الحرفيين المستهدفين، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الحرفية، ويسهم في دعم الصناعات الصغيرة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

ووجه محافظ قنا، بضرورة الاهتمام بدراسة المقايسات اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وفق الاحتياجات الفعلية للمنطقة، وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الاستثمارات المخصصة لها.

كما ناقش الببلاوي، عدد من المشروعات التنموية والسياحية المهمة بالمحافظة، من بينها مشروع إنشاء المركز الثقافي السياحي بمدخل مدينة قنا، ومشروع "إيكو دندرة" خلف المعبد، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي ومتطلبات استكمال هذه المشروعات، بما يدعم التنمية السياحية والحضرية، ويعزز الاستفادة من المقومات التاريخية والسياحية التي تتمتع بها محافظة قنا.



