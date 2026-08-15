إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين كارو وسيارة ملاكي بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين كارو وسيارة ملاكي بمنطقة منشية صبري أبو علم التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرىة أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ،على طريق تمى الأمديد.



انتقل ضباط المباحث و بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى تمي الأمديد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: إيمان شعبان العدروسي 40 عاما مقيمة منشية بطاش، بكسر بالساعد الأيمن، وراوية محمد المتولي 40 عاما مقيمة منشية بطاش، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومريم رمضان عبد الرحمن 35 عاما مقيم منشية صبري أبو علم، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالضلوع وكسر بالعمود الفقري وكسر بالركبة اليسرى، وفاطمة سليمان محمد سليمان 45 عاما مقيمة منشية صبري أبو علم، بكسر بالساعد الأيسر.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.