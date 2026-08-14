بالســ.كاكين.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص، في مشاجرة باستخدام السكاكين على كوبري قرية دموه، في اتجاه قرية ميت ضافر، التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.



وأسفرت المشاجرة عن إصابة حسن أحمد خميس، 15 عامًا، بجرح قطعي بالذراع الأيسر، ومحمد السيد صلاح السيد، 20 عامًا، بخدوش بالرقبة وأعلى الصدر والظهر واليد اليمنى.

وأصيب رضا وليد صلاح السيد صلاح، 15 عامًا، بجرح قطعي باليد اليسرى، ومحمد أحمد الزيادي، 28 عامًا، بخدوش وجروح قطعية بالذراع والساعد الأيسر والذراع الأيمن.



تم نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم، ولم تسفر الواقعة عن أي وفيات.