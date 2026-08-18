صحة قنا تنظم تدريباً لأطباء التكليف الجدد على الرعاية الطارئة للأمهات والأطفال

نظمت إدارة الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بقنا، تدريباً لعدد من أطباء التكليف الجدد على الرعاية الطارئة للأمهات والأطفال، بهدف تعزيز قدراتهم على التعامل مع الحالات المختلفة داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية، ودعم الممارسات الصحية السليمة وتحقيق مفهوم الأمومة الآمنة، فى إطار حرص وزارة الصحة والسكان على رفع كفاءة الأطقم الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للسيدات والأطفال، وتحت إشراف الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا.



وأوضحت الدكتورة سمية حسن محمد، مديرة إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية، بأن طبيب الرعاية الأساسية بالوحدة هو المسؤول عن متابعة السيدات الحوامل والأطفال بالوحدة، مؤكدةً أهمية رفع كفاءة أطباء التكليف الجدد وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع الحالات المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية المقدمة للسيدات خلال مراحل الحمل والولادة والنِفاس.

وأشار مديرة إدارة الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بقنا، إلي أن التدريب تناول عدداً من الموضوعات المهمة، من بينها رعاية الأمهات أثناء فترة الحمل وأهم موضوعات التثقيف الصحي، والحمل الخطر وأهم أسبابه وكيفية التعامل معه، بالإضافة إلى النزيف أثناء الحمل والولادة وأهم أسبابه وطرق التعامل معه، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم والأنيميا أثناء الحمل.

كما تناول التدريب، أسس الولادة الطبيعية ورعاية حديثي الولادة، والرضاعة الطبيعية وكيفية ممارستها بطريقة صحيحة، فضلاً عن الرعاية الصحية للسيدات خلال فترة النفاس، بما يعزز قدرة أطباء الرعاية الأساسية على تقديم خدمات متكاملة وآمنة للأمهات والأطفال.

وشارك في التدريب الدكتورة ولاء محمد توفيق والدكتورة ثريا محمد عبد العزيز عضوا إدارة الأمومة والطفولة بوزارة الصحة والسكان، حيث تناولتا الجوانب العلمية والتطبيقية الخاصة بالرعاية الطارئة للأمهات والأطفال، والتعامل الأمثل مع الحالات المختلفة داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية.

فيما شمل التدريب عقد حلقات نقاشية بين المتدربين، جرى خلالها تبادل الخبرات والمناقشات حول الحالات والمواقف الطبية المختلفة، وطرح الإستفسارات المتعلقة بطرق التعامل مع الحالات الطارئة، بما يعزز الإستفادة العملية من التدريب ويرفع كفاءة الأطباء في تقديم الرعاية الصحية للأمهات والأطفال.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، أهمية التدريب المستمر لأطباء الرعاية الأساسية، باعتبارهم أحد العناصر الرئيسية في تقديم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالممارسات الطبية السليمة، وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق رعاية آمنة للأم والطفل.