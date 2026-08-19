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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محامي أسرة المتهم يكشف ملابسات جديدة في قضية مقتل 3 أشخاص بسوهاج

قضية الشرف
قضية الشرف
إسراء صبري

تواصل جهات التحقيق كشف ملابسات واقعة مقتل 3 أشخاص في محافظة سوهاج، وسط تداول روايات متعددة حول دوافع الجريمة وتفاصيلها. وفي هذا السياق، كشف محامي الموكل من جانب أسرة المتهم، عن رواية جديدة بشأن الأحداث، متحدثًا عن تفاصيل تواصل الزوجة مع زوجها خلال وجوده في ليبيا، وما سبق عودته إلى مصر وتطور الواقعة.

كشف المحامي الموكل من جانب أسرة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «الشرف» بمحافظة سوهاج، تفاصيل جديدة بشأن ملابسات الواقعة، موضحًا أن الزوجة أبلغت زوجها بتفاصيل ما حدث عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وذلك خلال فترة وجوده في ليبيا.

المحامي ينفي ابتزاز المجني عليه للمتهم

وقال  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، إن المجني عليه لم يقم بابتزاز المتهم، نافيًا صحة ما يتم تداوله بشأن امتلاكه مقاطع مصورة مرتبطة بالواقعة.

وأكد المحامي أن المعلومات المتداولة حول وجود مقاطع مصورة بحوزة المجني عليه غير صحيحة، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء الروايات غير المؤكدة بشأن القضية.

تفاصيل أقوال المتهم في التحقيقات

وأضاف المحامي أن المتهم ذكر خلال التحقيقات أن الشاب أجرى اتصالًا به ووجه إليه تهديدات، وهو ما تسبب في دخوله في حالة من الغضب، بحسب روايته.

وأوضح أن المتهم عاد بعد ذلك من ليبيا إلى مصر، قبل أن تتطور الأحداث بصورة انتهت بمقتل ثلاثة أشخاص، لتواصل جهات التحقيق إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.

محافظة سوهاج سوهاج ليبيا

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