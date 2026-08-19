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والد ضحية مـ.ذبحة سوهاج: ننتظر تقرير الطب الشرعي ولن أتحدث قبل ظهور الحقيقة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

والد ضحية مـ.ذبحة سوهاج: ننتظر تقرير الطب الشرعي ولن أتحدث قبل ظهور الحقيقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

خرج «عنتر»، والد الزوجة المجني عليها في واقعة مقتل سيدة وشابين بمنطقة مساكن الشوش بمحافظة سوهاج، عن صمته، كاشفًا تفاصيل جديدة بشأن ما تردد خلال الأيام الماضية حول أسباب الجريمة، وما نُسب إلى ابنته من اتهامات، مؤكدًا أن الحقيقة الكاملة ما زالت أمام جهات التحقيق.

وقال والد المجني عليها، في أول تعليق له عقب الواقعة لـ"صدى البلد":" مفيش لا فيديوهات ولا صور ظهرت من اللي بنتي اتقتلت بسببهم"، مؤكدًا أنه لا يعرف الشابين اللذين لقيا مصرعهما في الواقعة، ولم يسبق له رؤيتهما من قبل.

ماذا حدث؟

وأضاف أن ما تردد بشأن وجود خلافات بين زوج ابنته وأسرتها بسبب رغبته في تطليقها، وطلب الأسرة الحصول على نفقة وغيرها من الأمور، لا يمت للحقيقة بصلة، متسائلًا:" كل اللي اتقال إنه كان عاوز يطلقها وإحنا طلبنا نفقة وغيره كان كذب.. اليوم اللي وصل فيه ونفذ جريمته، يبقى قعد معانا إمتى وكلمنا إمتى؟".

وأكد «عنتر» أنه ينتظر تقرير الطب الشرعي، مشددًا على أن هناك أمورًا كثيرة لم تُحسم بعد، وأنه لن يتحدث عن تفاصيل القضية قبل ظهور نتائج التحقيقات الرسمية.

وقال والد المجني عليها:" كل اللي قال كلمة عن بنتي هتترد له"، مضيفًا أنه ينتظر تقرير الطب الشرعي حتى يخرج ويتحدث، ويضع حدًا لكل من يتناول ابنته بالاتهامات أو ينشر معلومات غير صحيحة عنها.

وأشار إلى أنه لم يتم استخراج جثمان ابنته مرة أخرى، وأن ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح، مؤكدًا أن تقرير الطب الشرعي لم يصدر حتى الآن، وأنه ينتظر ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية.

وبكلمات يغلب عليها الحزن، قال والد القتيلة:" ماخدتش عزا بنتي.. بس دفنتها بإيدي"، مضيفًا:" دي كانت وردة.. ملحقتش تتسقى من خير الدنيا".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى منطقة مساكن الشوش بسوهاج، حيث لقيت سيدة وشابان مصرعهم في أحداث متتالية، عقب خلافات قال المتهم في أقواله أمام جهات التحقيق إنها بدأت خلال فترة وجوده للعمل في ليبيا، بعدما تلقى مقاطع فيديو ادعى أنها تخص زوجته.

وبحسب ما نُسب إلى المتهم في التحقيقات، عاد من ليبيا، ووقعت مواجهات انتهت بمقتل زوجته، ثم توجه إلى ورشة يعمل بها شابان، ليلقى الاثنان مصرعهما.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم وشقيقه، وقررت جهات التحقيق حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، بينما تطوع 15 محاميًا للدفاع عن المتهم، مع استمرار فحص الأدلة والتحريات وسماع أقوال الشهود لكشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولية الجنائية لكل طرف.

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