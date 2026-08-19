القومي لحقوق الإنسان: مصر قبلة العمل الإنساني في العالم

قال محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن العمل الإنساني أكبر بكثير من ملف الإغاثة الإنسانية، متابعا: مصر كان لها دورا واضحا في الأزمات الأخيرة التي ضربت الإقليم.

وأضاف خلال حواره على القناة الأولى مصر حظها وقدرها أن تكون متواجدة في قلب مناطق الصراع، بداية من الأزمة السورية والفلسطينية والسودانية وغيره، متابعا: مصر ضربت نموذج عظيم في تجربة العمل الإنساني من خلال آلاف المتطوعين.

واسترسل: مصر لها دور كبير في العمل الإنساني والخيري الخارج عن إطار الدولة، حيث أصبحت مصر تجربة رائدة في العمل الإنساني ليس فقط على مستوى الإقليم بل على مستوى العالم.

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة واحدة من أبرز وأوضح المبادرات الإنسانية التي قامت بها الدولة مؤخرا، مؤكدا على أن مصر قبله العمل الإنساني في العالم