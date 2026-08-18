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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان يثمن دعوة الرئيس السيسي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ الأحكام بدعاوى النفقات

المجلس القومي لحقوق الإنسان
المجلس القومي لحقوق الإنسان
أ ش أ

ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، مؤكدًا أهمية إنفاذ الأحكام القضائية ووصول الحقوق التي أقرتها المحاكم إلى مستحقيها في الوقت المناسب.

وأكد المجلس - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن سرعة تنفيذ أحكام النفقات ترتبط بصورة مباشرة بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والطفل، لاسيما وأنها تتصل باحتياجات أساسية لا تحتمل التأخير، كما تمثل أحد الضمانات المهمة للحق في الحماية القانونية والاجتماعية ودعم استقرار الأسرة.

وشدد المجلس على أن تحقيق العدالة لا يكتمل بمجرد صدور الحكم القضائي، وإنما يتطلب ضمان إنفاذه بصورة فعالة وفي إطار من سيادة القانون، داعيًا إلى مواصلة تطوير الآليات والإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ أحكام النفقات، مع ضمان احترام الحقوق والضمانات القانونية لجميع الأطراف.

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