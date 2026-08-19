بشرى من التموين.. طرح اللحوم والدواجن واللبن والشاي ضمن منظومة الدعم النقدي

أكد الدكتو شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن منظومة الدعم النقدي الجديدة تتيح للمواطن المستحق حرية أكبر في الحصول على السلع الأساسية التي يحتاج إليها، موضحًا أن المنظومة لا تقتصر على الزيت والسكر فقط.

وقال وزير التموين، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن الدعم النقدي يجعل المواطن قادرًا على الحصول على اللحوم والدواجن واللبن والشاي إلى جانب السلع الأساسية الأخرى، وعلى رأسها الزيت والسكر.

الدعم النقدي يوسع اختيارات المواطنين

وأوضح وزير التموين أن التحول إلى منظومة الدعم النقدي يستهدف منح المواطن المستحق للدعم قدرة أكبر على اختيار احتياجاته من السلع، بدلًا من اقتصار الاستفادة من الدعم على مجموعة محددة من المنتجات.

وتشمل السلع التي أشار إليها الوزير اللحوم والدواجن واللبن والشاي والزيت والسكر، بما يوفر خيارات أوسع أمام المواطنين وفقًا لاحتياجات كل أسرة.

منظومة الدعم النقدي الجديدة

وتأتي تصريحات وزير التموين في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الدعم، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة، مع إتاحة مساحة أكبر للمواطن في تحديد السلع التي يحتاج إليها.

ومن المنتظر أن يساهم تطبيق منظومة الدعم النقدي في تغيير آلية حصول المواطنين على السلع المدعمة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الفعلية للأسر المستحقة.