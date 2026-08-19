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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أهلاً مدارس 2026.. تخفيضات تصل إلى 40% والمعارض تستهدف تخفيف الأعباء على الأسر

أهلاً مدارس
أهلاً مدارس
البهى عمرو

أكد الكاتب الصحفي صلاح عامر، المتخصص في الشؤون الاقتصادية وملف التموين، أن معارض «أهلاً مدارس 2026» تمثل إحدى الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين وسارة مجدي في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثف استعداداتها لإطلاق معارض «أهلاً مدارس 2026» بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف توفير مختلف احتياجات الطلاب والأسر بأسعار مناسبة، موضحا أن المعرض الرئيسي من المقرر افتتاحه في مدينة نصر خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، بالتزامن مع التوسع في إقامة المعارض بمختلف المحافظات والمدن.

وأضاف: «المعرض ليس للطلاب والتلاميذ في مختلف مراحل التعليم والجامعات فقط، ولكن كل ما تحتاجه الأسرة المصرية هيكون موجود في معرض أهلاً مدارس،  وبيكون بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية والتخفيضات بتصل من نسبة 25% في بعض السلع إلى 40%».

وأشار إلى أن المعارض ستتوزع بين معرض رئيسي في مدينة نصر، ومعارض مركزية بالمحافظات، وأخرى فرعية في المدن، إلى جانب السيارات المتنقلة التي تستهدف الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا والقرى والنجوع، مؤكدًا أن المستلزمات ستتوافر بنفس الجودة والمواصفات والأسعار المعلنة.

أهلاً مدارس أهلاً مدارس 2026 الاقتصاد

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