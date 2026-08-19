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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط 231 بطاقة تموينية وتحرير 6 محاضر بمخابز درنكة وحي غرب

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية المدعمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وحماية حقوق المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية بأسيوط، واصلت تنفيذ حملاتها التفتيشية على المخابز، حيث شملت جولة ميدانية عددًا من مخابز درنكة وحي غرب أسيوط، لمتابعة انتظام العمل ومستوى جودة الخبز المنتج ومدى الالتزام بالاشتراطات التموينية، بمشاركة محمد عبد الحفيظ، مدير إدارة الرقابة التموينية، ومحمد حسانين، مفتش الرقابة بالمديرية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أنه تم تحرير عدد من المحاضر والمخالفات التموينية حيال المخالفين، تضمنت محضر جنحة لتجميع 231 بطاقة تموينية بأحد المخابز البلدية المدعمة بالمخالفة للقواعد المنظمة، إلى جانب تحرير 3 محاضر نقص وزن تراوحت كمياته بين 8 و15 جرامًا، ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية المفاجئة على المخابز بمختلف أنحاء المحافظة، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات، مع تكثيف الرقابة على منظومة الخبز المدعم، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المحددة.

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون في أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب بالدعم، مشيرًا إلى أهمية ضمان تقديم خبز آمن ومطابق للمواصفات والأوزان المقررة، ووصول الدعم إلى مستحقيه.

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