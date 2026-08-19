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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد منازل الأسر الأولى بالرعاية بعد إعادة إعمارها وتأهيلها بنزلة باقور بأبوتيج

محافظ أسيوط يتفقد منازل الأسر الأولى بالرعاية بعد إعادة إعمارها وتأهيلها بنزلة باقور بأبوتيج
محافظ أسيوط يتفقد منازل الأسر الأولى بالرعاية بعد إعادة إعمارها وتأهيلها بنزلة باقور بأبوتيج
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عددًا من منازل الأسر الأولى بالرعاية بقرية نزلة باقور التابعة لمركز أبوتيج، بعد إعادة إعمارها وتأهيلها من خلال مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع شركة إعمار مصر للتنمية، ضمن المرحلة الثالثة من المشروع الاستراتيجي لتطوير 1000 منزل للأسر المستحقة في 10 محافظات، في إطار جهود الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير سكن كريم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

جاء ذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان والمرافق، والدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، والمهندسة هالة نصير، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومحمد فراج، مدير مؤسسة مصر الخير، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، ومسئولي شركة إعمار مصر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

وتفقد المحافظ عددًا من المنازل التي تم تطويرها وتأهيلها وتأثيثها، والتي شملت أعمال رفع الكفاءة وتعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك، وتوصيل مرافق المياه والكهرباء، ورفع كفاءة الحمامات وتركيب السيراميك وأعمال المحارة والدهانات الداخلية والخارجية، إلى جانب توفير الأثاث وبعض الأجهزة الكهربائية.

وهنأ اللواء محمد علوان الأسر المستفيدة، وأجرى حوارًا مباشرًا معهم للاطمئنان على أحوالهم والتعرف على احتياجاتهم، كما تناول الشاي مع إحدى الأسر داخل منزلها، فيما أعرب الأهالي عن سعادتهم بالمشروع وما أسهم به في تحسين مستوى معيشتهم.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تضع المواطن البسيط وتوفير احتياجاته على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وثمّن المحافظ جهود مؤسسة مصر الخير وشركة إعمار مصر للتنمية، مؤكدًا استمرار دعم مشروعات إعادة إعمار وتأهيل المنازل بمختلف قرى المحافظة، باعتبارها نموذجًا للشراكة المجتمعية الفاعلة التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، وجه محمد فراج، مدير مؤسسة مصر الخير، الشكر لمحافظ أسيوط لدعمه العمل الخيري وتذليله العقبات أمام تنفيذ المشروعات، مؤكدًا استمرار التعاون مع المحافظة ومختلف الجهات لتنمية القرى الأشد احتياجًا وتوفير سبل العيش الكريم للأسر الأولى بالرعاية تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وعقب الجولة، التقى المحافظ عددًا من أهالي نزلة باقور، واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، موجهًا بدراستها والعمل على إيجاد حلول لها من خلال الجهات المعنية، ومؤكدًا استمرار التواصل المباشر مع المواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

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