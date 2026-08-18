محافظ أسيوط: تنفيذ مبادرة "قرية بلا إدمان" في 40 قرية ضمن "حياة كريمة"

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن المحافظة تواصل تنفيذ المبادرات والبرامج التوعوية التي تستهدف حماية أبناء القرى والشباب من مخاطر الإدمان والتعاطي، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وحرص الدولة على بناء الإنسان والارتقاء بجودة حياته.

وأشار إلى أهمية الوصول المباشر إلى المواطنين داخل القرى ورفع الوعي بآثار التدخين وتعاطي المواد المخدرة على الفرد والأسرة والمجتمع، والتعريف بسبل العلاج والخدمات المتخصصة المتاحة للراغبين في الحصول على الدعم والمساعدة.

وأوضح المحافظ أن مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، برئاسة حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بدأت تنفيذ فعاليات مبادرة "حياة كريمة – قرية بلا إدمان" التي تستهدف 40 قرية بمراكز المحافظة، من خلال حملات توعية ميدانية تعتمد على طرق الأبواب والتواصل المباشر مع الأهالي، إلى جانب فتح حوارات مجتمعية للرد على الاستفسارات وتصحيح المفاهيم المغلوطة والشائعات المرتبطة بالإدمان وطرق العلاج.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن فعاليات المبادرة تتضمن تعريف المواطنين بالخدمات التي يقدمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ومواعيد وأماكن تقديم الخدمات العلاجية، فضلًا عن التعريف بالخط الساخن 16023 للحصول على الدعم والمشورة والعلاج، بما يسهم في تشجيع من يحتاجون إلى المساعدة على اتخاذ خطوة العلاج والاستفادة من الخدمات المتخصصة التي توفرها الدولة.

وأضاف المحافظ أن المبادرة تمثل أحد محاور العمل المتكامل لحماية المجتمع من مخاطر الإدمان، من خلال الجمع بين التوعية والوقاية وإتاحة سبل العلاج، مؤكدًا أهمية تكثيف الحملات داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، بما يدعم جهود الدولة في بناء الوعي المجتمعي والحفاظ على صحة وسلامة الأسر والشباب.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار المحافظة في دعم المبادرات التوعوية التي تستهدف بناء الإنسان وتعزيز السلوكيات الإيجابية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات المتكاملة للمواطنين بالقرى المستهدفة.