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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نزل 6 درجات.. محافظ أسيوط يعتمد خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 222 درجة

محافظ أسيوط يعتمد خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام
محافظ أسيوط يعتمد خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام
إيهاب عمر

اعتمد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تخفيض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026 - 2027، ليصبح 222 درجة بدلًا من 228 درجة، كما قرر خفض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات إلى 210 درجات بدلًا من 215 درجة، وذلك خلال لقائه مع محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، لمتابعة الموقف التنسيقي للقبول بالمرحلة الثانوية، وإعادة دراسة أعداد الطلاب والطاقة الاستيعابية المتاحة بالمدارس، بما يتيح فرصًا أكبر أمام الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام.

وأوضح محافظ أسيوط أن التنسيق الأولي للقبول بالصف الأول الثانوي العام كان قد تم اعتماده بحد أدنى 228 درجة، وتقدم وفقًا له 19 ألفًا و569 طالبًا وطالبة، إلا أنه بعد توجه عدد من الطلاب للالتحاق بأنواع أخرى من التعليم، أصبحت هناك أماكن شاغرة تسمح بإعادة النظر في الحد الأدنى للقبول.

وأشار المحافظ إلى أن تخفيض الحد الأدنى إلى 222 درجة يتيح الفرصة أمام نحو 1996 طالبًا وطالبة إضافيين للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام، ليصل إجمالي عدد الطلاب المستهدف استيعابهم إلى نحو 22 ألفًا و165 طالبًا وطالبة، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للمدارس والكثافات المقررة.

وأكد اللواء محمد علوان أن قرار خفض درجات القبول يأتي حرصًا على تحقيق مصلحة الطلاب وأولياء الأمور، وإتاحة فرص تعليمية أكبر أمام الطلاب، والاستفادة من الأماكن الشاغرة بالمدارس، مع الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للقبول، وبما يضمن حسن توزيع الطلاب وفقًا للطاقة الاستيعابية الفعلية.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تواصل، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، جهودها للتوسع في إتاحة الأماكن التعليمية وخفض الكثافات داخل الفصول، والعمل على توفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء أسيوط، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن المديرية ستبدأ اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق التنسيق المعدل، واستقبال ملفات الطلاب المستوفين للحد الأدنى الجديد وفقًا للقواعد المنظمة للقبول بالمرحلة الثانوية كما تواصل التنسيق مع الإدارات التعليمية والمدارس لضمان حسن توزيع الطلاب واستيعاب الأعداد الجديدة وفقًا للطاقة الاستيعابية والكثافات المقررة.

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