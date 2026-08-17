محافظ أسيوط: تدريب 1000 شاب بساحل سليم على ريادة الأعمال والشمول المالي

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وتشجيعهم على ريادة الأعمال وإقامة المشروعات الصغيرة، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز الاعتماد على الذات ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن مبادرة «أملك في عملك» تمثل نموذجًا مهمًا لرفع الوعي المالي والاستثماري لدى الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإدارة المشروعات وتحقيق الاستفادة من فرص التمويل المتاحة.

وأوضح المحافظ أن وحدة السكان بالمحافظة، بقيادة الدكتورة نسرين محروس، مدير الوحدة، اختتمت فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي حول الشمول المالي وريادة الأعمال بقرى مركز ساحل سليم، والتي شملت قرى الشامية، والشيخ شحاتة، والعفادرة، والنزلة المستجدة، والخوالد، والعونة، والغريب، واللوقا، والتناغة الشرقية، وبويط، ونُفذت تباعًا خلال الفترة من 28 يوليو الماضي وحتى 13 أغسطس الجاري، بمشاركة نحو 1000 مستفيد من الشباب في الفئة العمرية من 21 إلى 45 عامًا.

وأشار محمد علوان إلى أن البرنامج يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير للتنمية، بالشراكة الاستراتيجية مع بنك مصر، ومتابعة الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، بهدف تعزيز الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وأضاف المحافظ أن تنفيذ الفعاليات تم بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل، ونوابه ورؤساء القرى، وبمشاركة منطقة الوعظ والإعلام الديني بقيادة الدكتور مرتجى عبد الرؤوف، مدير عام المنطقة، وناصر سيد، منسق السكان بمركز ساحل سليم، وهويدا عويضة، مسؤول برنامج «مشروعك»، ومديحة بدري، مسؤول صندوق التنمية المحلية بالوحدة المحلية، إلى جانب رؤساء القرى ومنسقي السكان وعدد من الرموز الدينية وممثلي المجتمع المدني.

وأوضح المحافظ أن التدريبات تضمنت تقديم حزمة من الخدمات البنكية المجانية للمتدربين، وتسليم بطاقات «ميزة» البنكية، والتعريف بالمستندات والإجراءات المطلوبة للتقدم للحصول على التمويل ودعم المشروعات، فضلًا عن نشر مفاهيم الشمول المالي وريادة الأعمال والتعريف ببرامج التمويل المختلفة المتاحة أمام الشباب.

وأكد محمد علوان، استمرار تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية الموجهة للشباب بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يساعدهم على اكتساب مهارات التخطيط المالي السليم، وإعداد دراسات الجدوى، وإدارة المشروعات، والتعرف على احتياجات السوق ومتطلباته، واختيار الأفكار الاستثمارية المناسبة، والاستفادة من البرامج التمويلية المتاحة، بما يسهم في تحويل الأفكار إلى مشروعات حقيقية توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد المحلي وتحسن مستوى معيشة الأسر.