محافظ أسيوط: متابعة موقف المنشآت التعليمية وخدمات المرافق وسرعة التعامل مع الملاحظات

ترأس اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمنشآت التعليمية الجديدة والقائمة بالمحافظة، والوقوف على مستوى الخدمات والمرافق المرتبطة بها، ومراجعة الملاحظات والاحتياجات المتعلقة بها، بما يسهم في رفع كفاءة المنشآت التعليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وأكد محافظ أسيوط أهمية المتابعة المستمرة للمنشآت التعليمية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وشركات المرافق، لضمان كفاءة الخدمات المقدمة بها، والتعامل مع أي ملاحظات أو احتياجات وفقًا للأولويات، بما يدعم جهود الدولة في تطوير البنية الأساسية للمنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس محسن محمود، رئيس قطاع كهرباء جنوب، والمهندس مازن عباس، رئيس قطاع كهرباء شمال أسيوط، والمهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعقيد إبراهيم علي، مدير إدارة الحماية المدنية، والمحاسبة أمل جميل، مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث باسم الشركة، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي شركات المرافق بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع الموقف الخاص بعدد من المدارس والمنشآت التعليمية فيما يتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، إلى جانب بحث الملاحظات الفنية والإجرائية المرتبطة بها، والتنسيق بين الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لطبيعة كل حالة. ووجه المحافظ بضرورة استمرار التنسيق بين مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية وشركات المرافق والجهات التنفيذية، ومتابعة الأعمال والملاحظات أولًا بأول، مع إعطاء الأولوية للمنشآت التعليمية التي تحتاج إلى تدخلات أو أعمال لاستكمال الخدمات المرتبطة بها، بما يضمن كفاءة التشغيل والاستفادة المثلى من المنشآت. كما وجه اللواء محمد علوان بالتنسيق المستمر مع إدارة الحماية المدنية لمراجعة واستيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة للحضانات التابعة لمديرية التربية والتعليم أو الجمعيات الأهلية، وعدم إصدار أي موافقات إدارية قبل التأكد من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية وفقًا للكود الجديد، مع فحص الحضانات القائمة والعمل على توفيق أوضاعها.

وأكد محافظ أسيوط استمرار المحافظة في متابعة ملف المنشآت التعليمية باعتباره أحد الملفات الخدمية المهمة، والعمل على رفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات المرتبطة بها، من خلال التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، بما يحقق أفضل مستوى ممكن من الخدمات التعليمية لأبناء المحافظة.