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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: رفع المخلفات وتسوية طريق السفير بدر عبد العاطي

رفع المخلفات وتسوية طريق السفير بدر عبد العاطي بأسيوط
رفع المخلفات وتسوية طريق السفير بدر عبد العاطي بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع المخلفات وتحسين حالة الطرق والشوارع، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات ميدانية، بما يسهم في رفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المواطنين والمركبات، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والرصف ورفع الإشغالات أولًا بأول.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط، برئاسة أيمن محروس، رئيس الحي، نفذت عددًا من الأعمال تنفيذا لتوجيهاته واستجابة لشكاوي المواطنين، شملت رفع المخلفات وتسوية طريق السفير بدر عبد العاطي بجوار جدارية المدخل الشمالي بمدينة أسيوط، إلى جانب الانتهاء من رصف وترميم أجزاء بشارع الجامعة ورد الشئ لأصله بطول نحو 500 متر.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الطرق والشوارع، ومعالجة آثار أعمال الحفر وإعادة الشيء لأصله، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية وسرعة إعادة رصف أي قطاعات يتم حفرها لتنفيذ أعمال المرافق أو توصيل الكابلات، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الطرق وسلامة مستخدميها.

وشدد المحافظ على استمرار المرور الميداني ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة الاستجابة للملاحظات والشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الطرق بمختلف مناطق وأحياء مدينة أسيوط.

أسيوط أخبار أسيوط أخبار المحافظات حي غرب أسيوط بدر عبد العاطي السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية

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