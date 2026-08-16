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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: متابعة تطبيق منظومة الخصم المباشر بمطاحن مصر الوسطى لتعزيز الرقابة

وكيل مديرية التموين بأسيوط يتفقد مطاحن مصر الوسطى
وكيل مديرية التموين بأسيوط يتفقد مطاحن مصر الوسطى
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة تداول وصرف الدقيق المدعم، والتأكد من تطبيق منظومة الخصم المباشر بكفاءة وانضباط، بما يسهم في إحكام الرقابة على عمليات صرف الدقيق وتعزيز الشفافية والانضباط في منظومة الخبز البلدي المدعم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد محمود، وكيل المديرية، قامت بجولة تفقدية بمطاحن مصر الوسطى بمنطقة نزلة عبد اللاه، بمشاركة محمد عبد الحفيظ، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، ومحمد عبد الباسط، مدير إدارة التجارة بالمديرية، لمتابعة سير العمل والإجراءات الخاصة بتطبيق منظومة الخصم المباشر، والوقوف على انتظام عمليات التشغيل وصرف الدقيق، والتأكد من تطبيق المنظومة بالشكل المستهدف ودون معوقات.

وأضاف المحافظ أن الجولة تضمنت تفقد خطوط الإنتاج ومراحل التشغيل بالمطاحن، ومتابعة آليات وإجراءات صرف الدقيق في إطار المنظومة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين مديرية التموين ومطاحن مصر الوسطى لضمان انتظام العمل وتحقيق المستهدف من المنظومة، بما يدعم استقرار منظومة الخبز البلدي المدعم ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وشدد اللواء محمد علوان على مواصلة الأجهزة التموينية بالمحافظة تكثيف المتابعة والرقابة على مراحل تداول الدقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة، بما يحقق أعلى مستويات الانضباط والكفاءة ويحافظ على حقوق المواطنين.

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