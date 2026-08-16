الرعاية الصحية: توطين أحدث تقنيات القلب والقسطرة التداخلية بمحافظات الصعيد يعزز إتاحة الخدمات الطبية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء 3 عمليات دقيقة لتركيب منظمات قلب دائمة باستخدام تقنيات طبية متقدمة، وذلك بوحدة قسطرة القلب بمستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، من بينها نجاح تركيب أول منظم قلب ثلاثي الحجرات مزود بصاعق كهربائي داخلي (CRT-D) بمستشفيات الهيئة بمحافظة أسوان، بما يعكس تطور خدمات القلب والقسطرة التداخلية وقدرة منشآت الهيئة على تقديم خدمات فائقة التخصص لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل محافظاتهم.

وأكدت الهيئة أن توطين أحدث تقنيات القلب والقسطرة التداخلية بمحافظات الصعيد يأتي ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز قدرات المنشآت الصحية على تقديم الخدمات فائقة التخصص، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى خارج محافظاتهم، بما يخفف مشقة السفر وتكاليفه، ويعزز العدالة في إتاحة الخدمات الصحية المتقدمة.

إعادة التزامن القلبي لتحسين كفاءة انقباض عضلة القلب

وأوضح البيان أن جهاز (CRT-D) يجمع بين إعادة التزامن القلبي لتحسين كفاءة انقباض عضلة القلب، والصاعق الكهربائي الداخلي للحماية من بعض اضطرابات نظم القلب الخطيرة، وفقًا للحالة الإكلينيكية واحتياجات المريض، وشملت التدخلات كذلك تركيب منظم قلب دائم ثنائي الحجرات (DDDR) للمساعدة في تنظيم ضربات القلب والحفاظ على التوافق بين الأذين والبطين، ومنظم قلب دائم أحادي الحجرة للبطين (VVI) لعلاج حالات بطء ضربات القلب، بما يعكس تنوع الخدمات القلبية المتقدمة المتاحة لمنتفعي المنظومة بمحافظة أسوان.

وأكدت الهيئة أن إجراء هذه التدخلات يعكس التكامل بين توفير التجهيزات الطبية الحديثة وتأهيل الكوادر الطبية، بما مكّن فرق مستشفى النيل التخصصي بإدفو من التعامل مع الحالات القلبية الدقيقة وفق أحدث الممارسات الطبية ومعايير الجودة وسلامة المرضى.

وأُجريت التدخلات بواسطة فريق قسم القلب والقسطرة برئاسة الدكتور محمد عليوة عباس، استشاري القلب والقسطرة التداخلية ورئيس القسم، والدكتور حسن محمود حسن، استشاري القلب والقسطرة التداخلية والحاصل على البورد الألماني في القلب والقسطرة العلاجية وزمالة قسطرة القلب من فيستفالن كلينك – ألمانيا، وبمشاركة الدكتور محمد عبد الفتاح والدكتور محمد عبد العظيم، أخصائيي القلب والقسطرة، إلى جانب فريق التمريض أحمد رمضان محمد، وعلاء فريحي حسن، وأنطون عياد يوسف، ومصطفى أحمد نجيب، وفريق فنيي الأشعة أحمد سيد، وأحمد حمدي.

هذا، ومنذ انضمامه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، قدم مستشفى النيل التخصصي بإدفو أكثر من مليون و300 ألف خدمة طبية وتشخيصية وعلاجية، ويواصل تقديم خدمات القلب والقسطرة التداخلية فائقة التخصص، بما يعزز دوره في دعم الخدمات الصحية بمحافظة أسوان وجنوب الصعيد.

ويعمل مستشفى النيل التخصصي بإدفو بطاقة استيعابية تبلغ 255 سريرًا، ويضم قسمًا للغسيل الكلوي بـ60 ماكينة، وقسمًا للحضانات بـ20 حضانة، و11 سريرًا للرعاية المركزة ورعاية القلب، إلى جانب أقسام الأشعة والمعامل ووحدة قسطرة قلبية متطورة، كما حصل على الاعتماد النهائي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بما يؤكد جاهزيته لتقديم خدمات طبية وفق معايير الجودة المعتمدة.

وتواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية تطوير خدمات القلب والقسطرة التداخلية وتوطين الخدمات فائقة التخصص داخل منشآتها بمختلف المحافظات، بالتوازي مع الاستثمار في الكوادر والتجهيزات الطبية الحديثة، بما يدعم إتاحة خدمات صحية متقدمة وآمنة للمواطنين داخل محافظاتهم.