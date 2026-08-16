قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس خفير تعدى على فتاة ذوي الهمم بطنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات
وفاة فتاة بنيران والدها بعد 3 أيام من محاولات إنقاذها بالمنوفية
جيش الاحتلال: انفجار عبوة ناسفة في دبابة إسرائيلية بقطاع غزة
مارتن أونيل يتحدث عن هيثم حسن بعد ظهوره الأول بقميص سيلتيك
طريق حورس يكشف أسرارًا جديدة.. هل يقود اكتشاف مرتقب إلى موقع دخول إخوة يوسف لمصر؟
كان بيلعب .. القبض على طالب تعدى على كلب بالقليوبية
الله لايسامحكم .. ابنة فيروز تكشف المستور عن وفاة شقيقها زياد الرحباني
سفير الهند بالقاهرة: مصر شريك رئيسي في بريكس وأكثر من 5 مليارات دولار استثمارات هندية
أسهل الطرق لخفض الفاتورة.. خطوات ترشيد الكهرباء في المنزل خلال فصل الصيف
للمصريين.. 6 دول تقدم أموالا وحوافز للراغبين في الهجرة 2026.. اعرف المطلوب
نبأ سار لريال مدريد.. تشواميني يقترب من الجاهزية قبل انطلاق الليجا
الطماطم ترتفع مجددا.. مفاجأة في أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية: توطين أحدث تقنيات القلب والقسطرة التداخلية بمحافظات الصعيد يعزز إتاحة الخدمات الطبية

الفريق الطبي
الفريق الطبي
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء 3 عمليات دقيقة لتركيب منظمات قلب دائمة باستخدام تقنيات طبية متقدمة، وذلك بوحدة قسطرة القلب بمستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، من بينها نجاح تركيب أول منظم قلب ثلاثي الحجرات مزود بصاعق كهربائي داخلي (CRT-D) بمستشفيات الهيئة بمحافظة أسوان، بما يعكس تطور خدمات القلب والقسطرة التداخلية وقدرة منشآت الهيئة على تقديم خدمات فائقة التخصص لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل محافظاتهم.

وأكدت الهيئة أن توطين أحدث تقنيات القلب والقسطرة التداخلية بمحافظات الصعيد يأتي ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز قدرات المنشآت الصحية على تقديم الخدمات فائقة التخصص، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى خارج محافظاتهم، بما يخفف مشقة السفر وتكاليفه، ويعزز العدالة في إتاحة الخدمات الصحية المتقدمة.

إعادة التزامن القلبي لتحسين كفاءة انقباض عضلة القلب

وأوضح البيان أن جهاز (CRT-D) يجمع بين إعادة التزامن القلبي لتحسين كفاءة انقباض عضلة القلب، والصاعق الكهربائي الداخلي للحماية من بعض اضطرابات نظم القلب الخطيرة، وفقًا للحالة الإكلينيكية واحتياجات المريض، وشملت التدخلات كذلك تركيب منظم قلب دائم ثنائي الحجرات (DDDR) للمساعدة في تنظيم ضربات القلب والحفاظ على التوافق بين الأذين والبطين، ومنظم قلب دائم أحادي الحجرة للبطين (VVI) لعلاج حالات بطء ضربات القلب، بما يعكس تنوع الخدمات القلبية المتقدمة المتاحة لمنتفعي المنظومة بمحافظة أسوان.

وأكدت الهيئة أن إجراء هذه التدخلات يعكس التكامل بين توفير التجهيزات الطبية الحديثة وتأهيل الكوادر الطبية، بما مكّن فرق مستشفى النيل التخصصي بإدفو من التعامل مع الحالات القلبية الدقيقة وفق أحدث الممارسات الطبية ومعايير الجودة وسلامة المرضى.

وأُجريت التدخلات بواسطة فريق قسم القلب والقسطرة برئاسة الدكتور محمد عليوة عباس، استشاري القلب والقسطرة التداخلية ورئيس القسم، والدكتور حسن محمود حسن، استشاري القلب والقسطرة التداخلية والحاصل على البورد الألماني في القلب والقسطرة العلاجية وزمالة قسطرة القلب من فيستفالن كلينك – ألمانيا، وبمشاركة الدكتور محمد عبد الفتاح والدكتور محمد عبد العظيم، أخصائيي القلب والقسطرة، إلى جانب فريق التمريض أحمد رمضان محمد، وعلاء فريحي حسن، وأنطون عياد يوسف، ومصطفى أحمد نجيب، وفريق فنيي الأشعة أحمد سيد، وأحمد حمدي.

هذا، ومنذ انضمامه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، قدم مستشفى النيل التخصصي بإدفو أكثر من مليون و300 ألف خدمة طبية وتشخيصية وعلاجية، ويواصل تقديم خدمات القلب والقسطرة التداخلية فائقة التخصص، بما يعزز دوره في دعم الخدمات الصحية بمحافظة أسوان وجنوب الصعيد.

ويعمل مستشفى النيل التخصصي بإدفو بطاقة استيعابية تبلغ 255 سريرًا، ويضم قسمًا للغسيل الكلوي بـ60 ماكينة، وقسمًا للحضانات بـ20 حضانة، و11 سريرًا للرعاية المركزة ورعاية القلب، إلى جانب أقسام الأشعة والمعامل ووحدة قسطرة قلبية متطورة، كما حصل على الاعتماد النهائي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بما يؤكد جاهزيته لتقديم خدمات طبية وفق معايير الجودة المعتمدة.

وتواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية تطوير خدمات القلب والقسطرة التداخلية وتوطين الخدمات فائقة التخصص داخل منشآتها بمختلف المحافظات، بالتوازي مع الاستثمار في الكوادر والتجهيزات الطبية الحديثة، بما يدعم إتاحة خدمات صحية متقدمة وآمنة للمواطنين داخل محافظاتهم.

الرعاية الصحية منظمات قلب صاعق كهربائي مستشفى النيل CRT أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دانا و حسام حسن

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 .. وعيار 21 الآن

أشرف داري

الأهلي يحسم موقف أشرف داري بعد جلسة التسوية مع وكيله

وزير التربية والتعليم

قبول «تحويلات المدارس» بشرط سماح الكثافة ومنع «تبرعات تقديم الملفات» | قرارات مهمة

إمام عاشور

إعلامي يكشف تفاصيل جلسة تحذيرية مع إمام عاشور بسبب «آدم وطني»

عداد الكهرباء

رصيد عداد الكهرباء ينفد سريعًا؟.. إليك 10 أسباب وطرق حلها

اعتداء شباب على سيدة وابنتها في منشية الجمال بالدقهلية يثير الغضب

اعتداء شباب على سيدة وابنتها في منشية الجمال بالدقهلية يثير الغضب .. فيديو

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أسوان.. حصر السويقات بمدينة ناصر للاستغلال الأمثل لها

محافظ المنيا

غدًا.. انطلاق المرحلة السابعة من «مسرح المواجهة والتجوال».. فعاليات ثقافية وفنية تصل إلى 60 قرية

ازالة تعدي

إزالة 13 حالة تعدي بالبناء المخالف بمراكز ومدن وأحياء الشرقية

بالصور

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة :
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة :
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة :

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.
طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.
طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.

سحر رامي تحتفل بكتب كتاب نجلها يوسف الإمام على فتاة من خارج الوسط الفني

من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي

فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

زوجة حسام حسن

العميد اغمى عليه.. مشادة بين زوجتي حسام حسن تنتهي بمشهد صادم في الساحل الشمالي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي عن برامج مقالب رامز جلال: أسلوبه عنيف ومش بحب أتابعه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد