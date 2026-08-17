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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. 24 ألفًا و952 حالة علاجية خلال شهر ضمن القوافل البيطرية المجانية

القوافل البيطرية المجانية بأسيوط
القوافل البيطرية المجانية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن القوافل البيطرية المجانية التي تم تنفيذها بمختلف مراكز المحافظة تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والجامعات، وتسهم في وصول الخدمات البيطرية والعلاجية والإرشادية إلى المربين في مواقعهم، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن القوافل لم تقتصر على تقديم العلاج والفحص، وإنما شملت التوعية والوقاية والتدريب العملي، بما يحقق مردودًا تنمويًا مستدامًا ويعزز الشراكة بين المؤسسات العلمية والتنفيذية لخدمة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري بأسيوط، بقيادة الدكتور جمال سيد أحمد، مدير عام المديرية، وبالتعاون مع جامعة بدر، نفذت 10 قوافل بيطرية مجانية على مدار شهر، بمشاركة أطباء المديرية وأعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الطب البيطري بجامعة بدر، شملت مراكز القوصية وديروط والغنايم ومنفلوط والبداري وصدفا وساحل سليم والفتح وأبوتيج وأسيوط، وأسفرت عن فحص وعلاج 10 آلاف و544 رأسًا من الماشية والدواب، إلى جانب علاج 14 ألفًا و408 حالات من الدواجن، بإجمالي 24 ألفًا و952 حالة، مؤكدًا أهمية استمرار تلك القوافل وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحطة الختامية للقوافل أقيمت أمس بقرية نجع عبد الرسول بمركز أسيوط، حيث جرى فحص وعلاج 1048 رأسًا من الماشية والدواب، إلى جانب علاج 1388 حالة من الدواجن، بما يعكس حجم الجهود المبذولة للوصول بالخدمة البيطرية إلى المربين في القرى والنجوع.

وأشار المحافظ إلى أن مشاركة جامعة بدر في تنفيذ القوافل تمثل نموذجًا متميزًا لربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، وإتاحة فرص التدريب الميداني لطلاب كلية الطب البيطري، فضلًا عن نشر الوعي بين المربين بأساليب الرعاية والوقاية، مؤكدًا أن الحفاظ على صحة الحيوان والثروة الحيوانية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة الإنسان وسلامة البيئة، وأن المحافظة مستمرة في دعم كل المبادرات التي تحقق التكامل بين العلم والعمل الميداني وتنعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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