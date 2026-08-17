محافظ أسيوط: بدء التقدم لحج الجمعيات الأهلية.. 18 أغسطس موعد الانطلاق و31 أغسطس آخر موعد

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، فتح باب التقدم لأداء فريضة الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية بالمحافظة، خلال الفترة من 18 أغسطس وحتى 31 من نفس الشهر للراغبين في أداء مناسك الحج ممن لم يسبق لهم الحج من قبل، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة، مشيرًا إلى حرص الدولة على إتاحة الفرصة للمواطنين لأداء الفريضة وتيسير إجراءات التقدم.

وأوضح المحافظ أن مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، برئاسة حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، تتيح استيفاء استمارات الراغبين في التقدم من خلال الجمعيات الأهلية على مستوى المحافظة، إلى جانب إمكانية التقديم إلكترونيًا من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، خلال الفترة المحددة للتقديم، مع ضرورة استيفاء جميع البيانات المطلوبة بدقة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن شروط التقدم تتضمن أن يكون المتقدم كامل الأهلية لأداء مناسك الحج، وألا يقل سنه عن 21 عامًا، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج من قبل، مع الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات المنظمة لموسم الحج.

وأكد محافظ أسيوط أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم واستيفاء الاستمارات والبيانات المطلوبة بصورة صحيحة، سواء من خلال الجمعيات الأهلية أو إلكترونيًا عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، متمنيًا التوفيق لجميع المتقدمين، وأن يحالف الاختيار المستحقين لأداء فريضة الحج.