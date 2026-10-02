مقتل 18 شخصا علي يد مسلحين في نيجيريا

قتل مسلحون يُشتبه في انتمائهم إلى جماعة بوكو حرام ما لا يقل عن 18 قرويًا كانوا قد توجهوا إلى منطقة أحراش لجمع الحطب في شمال شرقي نيجيريا، وفقًا لما أفاد به زعماء محليون ومصادر أمنية.

ولا يزال قرويون آخرون في عداد المفقودين بعد الهجوم الذي وقع يوم الخميس في منطقة مارتي للحكم المحلي، وهي إحدى المناطق الأكثر تضررًا من تمرد مستمر منذ 17 عامًا.

وقُتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزح الملايين جراء هجمات متكررة تشنها جماعات مسلحة، تسعى بعضُها إلى إقامة نهب الممتلكات أو الحصول على فدى.

وتعرض القرويون لهجمات أثناء توغلهم في مناطق يسيطر عليها المتمردون، في إطار توجههم إلى الأحراش للعمل في الزراعة وجمع الحطب.

وقال حاكم مارتي التقليدي إن 18 جثة تم انتشالها بعد أن نصب المهاجمون كمينًا للقرويين.

وقال مسؤول عسكري رفيع المستوى إن القوات بدأت عمليات تمشيط في المنطقة وتلاحق المهاجمين.

ويقود التمرد في شمال شرقي نيجيريا بشكل رئيسي تنظيم بوكو حرام وفرعه تنظيم ولاية غرب أفريقيا التابع لتنظيم داعش الإرهابي.