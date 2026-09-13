اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا تنشر القائمة النهائية لمرشحي الاستحقاق الرئاسي القادم

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا (INEC)، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة، والمقرر إجراؤها في 16 يناير 2027، بالإضافة إلى نوابهم.



وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم /الأحد/، أن القائمة النهائية تضم 18 مرشحا ومن أبرز الأسماء الرئيس الحالي "بولا أحمد تينوبو" مرشح حزب المؤتمر التقدمي (APC)، بالإضافة إلى "أتيكو أبو بكر" نائب الرئيس السابق عن حزب المؤتمر الديمقراطي الأفريقي و"بيتر أوبي" المنتمي إلى حزب المؤتمر الديمقراطي النيجيري، والحاكم السابق لإحدى الولايات (واللذين حلا في المركز الثاني بعده مباشرة في انتخابات 2023).

ورفضت اللجنة الانتخابية ترشيح الرئيس السابق "جودلاك جوناثان" الذي تولى السلطة بين عامي 2010 و2015.

ولا يزال الانسحاب السياسي واردا، لكن أوراق اقتراع المرشحين المنسحبين ستظل متاحة في مراكز الاقتراع.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 16 يناير 2027 بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، فيما تجرى انتخابات حكام الولايات في 6 فبراير 2027.

وكانت المتحدثة باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا "زينب أمينو أبو بكر"، قد قالت، في 22 أغسطس الماضي، إن اللجنة تستعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرة إلى وجود 18 مرشحا يخوضون العملية الانتخابية، وأن كل مرشح بدأ حملته الانتخابية بالفعل.

وأوضحت أن هذه المرحلة مهمة للغاية في العملية الانتخابية، لأنها تمنح جميع المرشحين والأحزاب السياسية فرصة لتقديم برامجهم والقضايا التي يمكنهم حلها بشكل واضح.. مؤكدة أن الجميع يحصل على الفرصة نفسها.

وأضافت أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أتاحت لجميع الأحزاب الحرية والفرصة المتساوية لخوض حملاتها الانتخابية، بدءا من الوقت الحالي وحتى يوم أو يومين قبل موعد الانتخابات، من أجل اختيار قادتهم بحرية.