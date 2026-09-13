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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد طابور الصباح بمدرسة المنصورة المتميزة 2 لغات ويوزع الهدايا

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مدرسة "المنصورة المتميزة 2 لغات"، للتهنئة بالعام الدراسي الجديد، وللاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وتوفير الخدمات اللازمة للطلاب، يرافقه الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية،  محمد حجاج، القائم بأعمال مدير إدارة غرب التعليمية.

وتابع المحافظ فقرات طابور الصباح بين الطلاب، كما تابع مسابقة بين الطلاب خلال الطابور، وهنأ الطلاب والمعلمين وإدارة المدرسة ببدء العام الدراسي الجديد، معربًا عن سعادته بحضوره بين أبنائه وأحفاده.

ووجه المحافظ حديثه للطلاب والطالبات لحثهم على الاجتهاد والتفوق والحفاظ على نظافة المدرسة ومظهرها الحضاري، وشدد على أن التعليم يمثل حجر الأساس لتقدم وطننا الغالي الذي يتقدم وينهض بنا وبعطائنا، مؤكدًا دعم المحافظة المستمر للمدارس وتذليل كافة العقبات أمام تطوير العملية التعليمية

.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة بذل كل الجهود لتنمية مواهب وإمكانيات الطلاب وأن اكتشاف الموهوبين ركن أساسي في العملية التعليمية والحفاظ على النظافة داخل المدرسة وخارجها في المقام الأول ويجب أن تكون سلوك دائم لدينا.

واشاد المحافظ بالمظهر الراقي للمدرسة والطلاب والانضباط، مشيرًا إلى أهمية ترسيخ السلوكيات الإيجابية في مدارسنا وتطبيقها في حياتنا، وأجرى المحافظ حوارا وديًا مع التلاميذ عقب انتهاء طابور الصباح، ووزع عليهم الهدايا المدرسية.

وأكد المحافظ أن المدرسة للتربية وغرس القيم قبل العلم، معربًا عن أمنياته أن يرى أبناء الدقهلية في أعلى المراتب، وأعرب عن سعادته برؤية هذه المدرسة التي نفخر بها وتمثل صورة مشرقة لمصر وأبناء الدقهلية، وقال: "يا رب دائمًا مصر مفتخرة بأبنائها"، موجها الشكر للقائمين على المدرسة والمنظومة التعليمية بالدقهلية، مشيرًا إلى أنها مدرسة حكومية متميزة، لابد أن نفتخر بها جميعًا.

يذكر أن المدرسة تضم 44 فصلاً دراسيًا تغطي مراحل رياض الأطفال (KG1، KG2) والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، بإجمالي 2098 طالبًا وطالبة.

الدقهليه محافظه عام دراسي جديد المنصوره

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